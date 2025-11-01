Ein knappes Dutzend Partygäste muss in Stuttgart ärztlich versorgt werden. Was führte zu dem rätselhaften Vorfall in der Halloween-Nacht?
01.11.2025 - 15:30 Uhr
Nach mehreren Verletzten auf einer großen Halloween-Party in einer Stuttgarter Veranstaltungshalle geht die Polizei dem Verdacht auf K.-o.-Tropfen nach. Mindestens elf Menschen haben über Unwohlsein und Filmrisse geklagt, wie die Polizei mitteilte. Einige seien auch bewusstlos gewesen. Sie wurden von Sanitätern versorgt und teilweise in ein Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen habe demnach niemand erlitten.