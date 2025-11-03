Schwindel, Unwohlsein, Bewusstlosigkeit: Nach einer Halloween-Feier mit Hunderten Gästen sucht die Polizei fieberhaft nach der Ursache. Was steckt hinter den mysteriösen Vorfällen?
03.11.2025 - 07:18 Uhr
Nachdem auf einer Halloween-Party in Stuttgart mehrere Menschen zusammengebrochen sind, ermittelt die Polizei weiter zur Ursache. Um mögliche K.-o.-Tropfen nachzuweisen, wurden den Betroffenen Blut- und Urinproben abgenommen. Ergebnisse könnte es in dieser Woche geben. Am Wochenende dauerten die Ermittlungen weiter an - auch zu möglichen Tätern, wie ein Polizeisprecher sagte.