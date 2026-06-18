Benzin und Diesel werden ab Juli wieder teurer. Wer kann, der lässt das Auto stehen. Aber wie lange ist Benzin und Diesel im Tank haltbar, wenn das Auto kaum benutzt wird und was muss man bei der Lagerung im Kanister beachten?
Zum Monatswechsel endet auch der Tankrabett. Dann werden die Spritpreise noch einmal kräftig anziehen. Für den einen oder anderen ist es daher naheliegend, vorher noch einmal Sprit im Kanister auf Vorrat mitzunehmen. Aber wie lange ist Sprit überhaupt haltbar und was passiert mit Benzin und Diesel im Tank, wenn es nicht verbraucht wird?