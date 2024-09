Ein Hamburger Presserechts-Urteil wirft ein neues Licht auf die Vorwürfe gegen den einst höchsten Polizeibeamten. Die Bezeichnung als „P...-Polizist“ wird darin als Beleidigung eingestuft.

Andreas Müller 19.09.2024 - 15:29 Uhr

Was ist in jener Novembernacht 2021, in der der einstige Inspekteur der Polizei und eine junge Hauptkommissarin in der Cannstatter Kneipe „Corner“ drei Stunden lang zusammensaßen, binnen weniger Minuten draußen vor der Tür geschehen? Im Prozess gegen den ehemals ranghöchsten Polizeibeamten, der am Ende vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen wurde, blieb das ungeklärt. Das Landgericht Stuttgart hatte erhebliche Zweifel an der Darstellung der Beamtin, der Spitzenpolizist habe – während er an eine Hauswand urinierte – ihre Hand an sein Geschlechtsteil geführt. Es stufte die Aussage der Frau als „unzuverlässig“ ein und wollte darauf keine Verurteilung stützen – auch wenn der fast durchweg schweigende Angeklagte den Vorwurf nur pauschal bestreite.