Handball 3. Liga Frauen: Auch der Trainer hatte so richtig Spaß beim Coachen

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben sich am frühen Sonntagabend in ihrem letzten Auswärtsspiel beim SV Allensbach ein unerwartetes, aber verdientes 30:30 (12:17) - Unentschieden gesichert. Mit einer geschlossenen und überragenden Mannschaftsleistung erkämpften sich die Beilsteinerinnen damit nochmals einen Punkt im vorletzten Saisonspiel.

„Es hat so richtig Spaß gemacht“, zeigte sich Trainer Michael Walter nach der Begegnung äußerst zufrieden. Seine Mannschaft startete gut gelaunt und in starker Form in die Partie. Zwar konnten sich die Gastgeberinnen früh mit einem 5:0-Lauf absetzen und gingen mit 6:3 in Führung, doch die Schozach-Abwehr stabilisierte sich schnell. Mit großem Engagement und Einsatz kämpften sich die Roten zurück und glichen bereits in der 17. Spielminute zum 8:8 aus.

Partie über 60 Minuten umkämpft

Die Partie blieb in der Folge eng umkämpft. Kurz vor der Pause legte Allensbach erneut einen Lauf hin und setzte sich ab, sodass es mit einem 12:17-Rückstand für die Walter-Sieben in die Kabine ging. Doch auch davon ließ sich das Team nicht aus dem Konzept bringen.

Mit ebenso viel Elan wie bereits in den ersten 30 Minuten starteten die Beilsteinerinnen in die zweite Halbzeit und verkürzten bis zur 40. Minute bereits auf 19:21. „Es war schon ein wenig verrückt. Die Stimmung war trotz Fehlern so gut, dass vieles einfach funktioniert hat“, erklärte Walter im Nachgang. Seine Mannschaft blieb konsequent, ließ sich nicht verunsichern und erspielte sich geduldig ihre Chancen. In der 44. Minute fiel dann der erneute Ausgleich zum 22:22. Fünf Minuten später gingen die Beilsteinerinnen beim 24:23 sogar erstmals wieder in Führung. Doch Allensbach hielt dagegen und wollte sich vor heimischem Publikum natürlich nicht die Abschiedsparty vermasseln lassen.

Auch Ersatzspielerinnen überzeugen

Es entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe bis zur Schlussminute. „Das hat nicht nur richtig Spaß zum Zuschauen gemacht, sondern auch zu coachen“, sagte Walter, der seiner Mannschaft eine starke Leistung bescheinigte: „Die Spielerinnen haben sich den Punkt wirklich verdient.“

Besonders treffsicher zeigte sich Hannah Hönig mit zehn Toren, doch der Trainer betonte die geschlossene Teamleistung: „Heute waren wirklich alle wichtig, auch die Spielerinnen von der Bank. Jeder hat alles gegeben und seinen Teil dazu beigetragen.“ Trotz personeller Engpässe – den fehlenden Abiturientinnen – überzeugte das SGSB-Team. Auch Sina Klenk, Malin Metzger und Luna Janiak, die kurzfristig einsprangen, trugen ihren Teil zum Erfolg bei.

Am Ende stand also ein leistungsgerechtes 30:30 - Unentschieden, mit dem auch beide Teams sehr gut leben konnten. „Wir hätten gewinnen, aber genauso gut auch verlieren können. Das Unentschieden passt“, so Walter. Damit gelingt den Schozach-Frauen ein gelungener Auswärtsabschluss. Nun bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft auch im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstagabend noch einmal an diese starke Leistung anknüpfen kann.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung – Hönig (10/2), Siebert, Beh (5), Hees (3), Dierolf (4) Christel (6), Metzger, Janiak, Klenk (2).