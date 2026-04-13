Handball 3. Liga Frauen Auch der Trainer hatte so richtig Spaß beim Coachen
Hannah Hönig sticht mit zehn Toren beim 30:30 der SG Schozach-Bottwartal in Allensbach heraus. Für Coach Michael Walter waren alle Akteurinnen wichtig.
Hannah Hönig sticht mit zehn Toren beim 30:30 der SG Schozach-Bottwartal in Allensbach heraus. Für Coach Michael Walter waren alle Akteurinnen wichtig.
Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben sich am frühen Sonntagabend in ihrem letzten Auswärtsspiel beim SV Allensbach ein unerwartetes, aber verdientes 30:30 (12:17) - Unentschieden gesichert. Mit einer geschlossenen und überragenden Mannschaftsleistung erkämpften sich die Beilsteinerinnen damit nochmals einen Punkt im vorletzten Saisonspiel.