Handball 3. Liga Frauen: Dritte Niederlage in Serie zeichnet sich schon vor der Pause ab

Ihre dritte Niederlage in Folge mussten die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend hinnehmen. Gegen den HC Erlangen verloren die Beilsteinerinnen mit 32:36. Die Gefahr, doch noch etwas mit dem Abstieg zu tun zu bekommen, besteht jedoch nicht mehr, da auch die Mannschaften auf den hinteren Plätzen drei Spieltage vor Schluss Punkte ließen. Dennoch streben die SG-Frauen für die verbleibenden Begegnungen bessere Leistungen und erfolgreichere Ergebnisse an.

SG patzt in entscheidenden Momenten Gegen Erlangen lagen die Gastgeberinnen zu Beginn mehrmals kurzzeitig in Führung, doch drehten die Gäste das Ergebnis ab der zwölften Minute zu ihren Gunsten und erspielten sich einen Vorsprung von bis zu fünf Toren, als Johanna Meyer zum 15:10 der Gäste traf (24.). Zwar kamen die SG-Frauen nochmals auf zwei Tore heran, doch verpassten sie es in den entscheidenden Situationen, für eine Wende zu sorgen. So lagen sie zur Pause beim 14:18 erneut mit vier Toren zurück.

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich ein spannendender Spielverlauf ab, als die Spielerinnen in den roten Trikots wiederholt auf ein Tor herankamen. Jedes Mal wurde dann jedoch der entscheidende Angriff, der zum Ausgleich hätte führen können, verdaddelt. Zudem führten vermeidbare Ballverluste zu Tempogegenstößen der Erlanger. Und selbst, wenn diese nicht von Erfolg gekrönt waren, blieben die nachfolgenden Versuche der SG ohne Erfolg.

Trotz Niederlage scheint Klassenverbleib gesichert

Ab der 40. Minute setzten sich die Gäste schließlich ab und kamen beim 29:24 zu einer Fünf-Tore-Führung (50.). Aller Bemühungen der Beilsteinerinnen zum Trotz verteidigten die Gäste aus Franken ihre Führung bis zum Schluss. Am Ende stand ein 32:36 auf der Anzeigetafel. Während Erlangen Platz drei belegt, ist die SG Schozach-Bottwartal mit nun 15:21 Punkten Achter. „Erlangen hat sehr gut aus dem Rückraum getroffen. Dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Bei uns war die Chancenverwertung nicht ideal und wir haben uns zu viele technische Fehler geleistet“, monierte SG-Trainer Michael Walter nach dem Spiel.

Am kommenden Samstag ist die SGSB beim TSV Haunstetten gefordert. „Da müssen wir punkten, da gibt es keine Ausreden mehr“, betont Walter.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Hönig (1), Siebert (3), Fiederer, Beeh, Hees (5), Hofer (10/2), Bornhardt (3), Thierer (3), Hornung, Dierolf (1), Christel (5).