Handball 3. Liga Frauen Dritte Niederlage in Serie zeichnet sich schon vor der Pause ab
Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben dem HC Erlangen nichts entgegenzusetzen und leisten sich beim 32:36 zu viele Fehler.
Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben dem HC Erlangen nichts entgegenzusetzen und leisten sich beim 32:36 zu viele Fehler.
Ihre dritte Niederlage in Folge mussten die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend hinnehmen. Gegen den HC Erlangen verloren die Beilsteinerinnen mit 32:36. Die Gefahr, doch noch etwas mit dem Abstieg zu tun zu bekommen, besteht jedoch nicht mehr, da auch die Mannschaften auf den hinteren Plätzen drei Spieltage vor Schluss Punkte ließen. Dennoch streben die SG-Frauen für die verbleibenden Begegnungen bessere Leistungen und erfolgreichere Ergebnisse an.