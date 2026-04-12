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  6. Gegner strauchelt zuletzt nach starker Hinserie

Handball 3. Liga Frauen r Gegner strauchelt zuletzt nach starker Hinserie

Handball 3. Liga Frauen r: Gegner strauchelt zuletzt nach starker Hinserie
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Sonja Christel (links) und die SGSB-Frauen wollen in Allensbach punkten. Foto: Andreas Essig

Die Handball-Frauen der SG Schozach-Bottwartal stehen vor schwerem letztem Auswärtsspiel am Bodensee beim Tabellenfünften SV Allensbach.

Für die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal steht am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Die Reise führt an den Bodensee zum SV Allensbach – einem der Top-Teams der 3. Liga Süd, das jedoch durchaus verwundbar ist. Dass zeigte zuletzt nicht nur der Tabellenletzte HCD Gröbenzell mit einem 29:28-Erfolg, sondern auch der TuS Schutterwald. Dennoch weiß Schozach-Trainer Michael Walter: „Es ist deren letztes Heimspiel. Sie werden alles reinlegen, um zu gewinnen.“

 

Mit 23:17 Punkten rangiert Allensbach aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Nach oben sind selbst bei noch möglichen vier Punkten keine Sprünge mehr drin, nach unten könnte es allerdings noch eng werden. Während die Mannschaft vom Schwäbischen Meer eine überzeugende Hinrunde spielte und sich unter den Top 3 einreihte, geriet sie in der Rückrunde etwas ins Straucheln. Neben der überraschenden Niederlage gegen Gröbenzell stehen aber auch deutliche Siege wie das 36:23 gegen den Tabellenzweiten TSG Friesenheim.

Im Hinspiel halten die SGSG-Frauen eine Halbzeit mit

Die Allensbacherinnen zeichnen sich vor allem durch eine stabile Abwehr und ein schnelles Umschaltspiel aus. Besonders gefährlich sind Rechtsaußen Kyra Teixeira da Silva sowie die litauische Nationalspielerin Greta Rinkeviciute. Beide Spielerinnen setzen regelmäßig entscheidende Akzente und sorgen für viele Tore.

Im Hinspiel konnte die SG Schozach-Bottwartal zunächst noch gut mithalten. Beim Stand von 15:18 zur Halbzeit war die spätere deutliche Niederlage noch nicht abzusehen. Doch ab der 40. Minute zog Allensbach davon, baute die Führung kontinuierlich aus und lag in der 45. Minute mit 30:22 klar vorne. Am Ende spielte Allensbach die Partie souverän zu Ende.

„Wir wissen, wo sie stehen und wo wir stehen“, ordnet Walter die Ausgangslage realistisch ein. Die Voraussetzungen für sein Team sind alles andere als optimal: Paula Hofer ist mit der DHB-Auswahl unterwegs. Zudem ist der Einsatz von Aylin Bornhardt, Liv Fiederer und Lea Thierer aufgrund der Abiturvorbereitungen fraglich.

Patz im Niemandsland nimmt Druck von Walter-Team

Dennoch gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wir geben nicht auf und wollen uns beweisen.“ Unterstützung erhält das Drittligateam aus der zweiten Mannschaft. Und wie fast immer ist die Stimmung im Team positiv. „Wir freuen uns auf die Begegnung“, sagt Walter vor seinem letzten Auswärtsspiel mit den Beilsteinerinnen. Denn die Ausgangslage ist klar: Das SGSB-Team steht auf dem achten Tabellenplatz, ist den Abstiegsrängen bereits entkommen und hat nichts zu verlieren – und genau darin kann auch immer eine kleine Chance liegen.

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