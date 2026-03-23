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  6. Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam

Handball 3. Liga Frauen Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam

Handball 3. Liga Frauen: Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam
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SGSB-Coach Michael Walter und sein Team fanden nach der Pause auch zusammen keine Lösung, um den Lauf des TSV Haunstetten zu unterbinden. Foto: Andreas Essig

Das deutliche 22:33 beim TSV Haunstetten war die vierte Niederlage in Serie für die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal.

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mussten sich am Samstagabend beim TSV Haunstetten klar mit 22:33 (10:15) geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Halbzeit fand die Mannschaft von Trainer Michael Walter nicht zu einer konstanten Leistung und leistete sich zu viele Fehler. Damit blieb die erhoffte Revanche aus.

 

Dabei erwischten die Beilsteinerinnen einen guten Start in die Partie. Nach zehn Minuten lag die Walter-Sieben sogar mit 6:4 in Führung. Bis zur 15. Minute bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe sich bei der SG bereits erste Ungenauigkeiten und Fehlwürfe einschlichen. Positiv: Mit der offensiven 3-2-1-Abwehr der Gastgeberinnen kamen die Schozach-Frauen deutlich besser zurecht als noch im Hinspiel.

Niederlage deutet sich schon vor der Pause an

Immer wieder erspielte sich das Team gute Torchancen – doch im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Mehrfach landete der Ball am Pfosten oder an der Latte oder verfehlte das Tor komplett. „Wir haben einfach einige glockenfreie Würfe nicht gemacht“, ärgerte sich Walter nach der Partie. So ging es mit einem 10:15-Rückstand in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte gelang es den SG-Akteurinnen nicht, sich zu steigern – im Gegenteil: Haunstetten setzte sich Tor um Tor ab. In der 41. Minute betrug der Rückstand bereits zehn Treffer. „Die zweite Halbzeit war nicht gut“, fasste Walter knapp zusammen. An der Einstellung seiner Mannschaft lag es jedoch nicht. „Egal, was wir versuchten, es lief einfach nicht“, so der Coach weiter. Immer wieder verhinderten Fehler oder Fehlpässe mögliche Aufholversuche.

Anhänger pushen Gegner Haunstetten nach vorne

Zusätzlichen Rückenwind erhielten die Gastgeberinnen von ihren Fans. Diese sorgten für eine starke Atmosphäre. „Die Stimmung war richtig, richtig gut“, lobte selbst Walter. Am Ende stand eine deutliche 22:33-Niederlage für die SG Schozach-Bottwartal, die damit ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen musste. „Wir haben es nicht geschafft, 60 Minuten gut zu spielen“, lautete das Fazit von Walter. Mit 13:25 Punkten bleibt die SG dennoch auf dem achten Tabellenplatz. Im kommenden Heimspiel gegen den Tabellenletzten HCD Gröbenzell sollte dann aber wieder ein Erfolgserlebnis her.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung – Hönig (4/1), Siebert (1), Fiederer (1), Beh (2), Hees (1), Hofer (7/1), Dierolf (3), Christel (3).

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