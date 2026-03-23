Handball 3. Liga Frauen Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam
Das deutliche 22:33 beim TSV Haunstetten war die vierte Niederlage in Serie für die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal.
Das deutliche 22:33 beim TSV Haunstetten war die vierte Niederlage in Serie für die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal.
Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mussten sich am Samstagabend beim TSV Haunstetten klar mit 22:33 (10:15) geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Halbzeit fand die Mannschaft von Trainer Michael Walter nicht zu einer konstanten Leistung und leistete sich zu viele Fehler. Damit blieb die erhoffte Revanche aus.