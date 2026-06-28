 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Neuer Trainer bei der SG Schozach-Bottwartal hat Lust auf Entwicklung

Handball 3. Liga Neuer Trainer bei der SG Schozach-Bottwartal hat Lust auf Entwicklung

Handball 3. Liga: Neuer Trainer bei der SG Schozach-Bottwartal hat Lust auf Entwicklung
1
Der neue Coach Daniel Weinheimer soll das verjüngte Team der SGSB weiter entwickeln. Foto: Melanie Bürkle

Coach Daniel Weinheimer startet mit der ersten Trainingseinheit bei den Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mit einem deutlich verjüngten Kader.

Am vergangenen Donnerstag stand er zum ersten Mal in der Beilsteiner Langhanshalle: Daniel Weinheimer leitete seine erste Trainingseinheit als neuer Cheftrainer der Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal. Mit dem 42-Jährigen beginnt für den Drittligisten ein neues Kapitel – und für Weinheimer selbst ein spannendes Projekt.

 

Eigentlich hatte der B-Lizenz-Trainer nach vier Jahren bei Ligakonkurrent HSG St. Leon-Reilingen eine Pause vom Handballsport eingeplant. „Das wird unglaublich nervig und anstrengend für uns“, soll seine Familie gesagt haben, als Weinheimer im vergangenen Herbst ankündigte, eine Auszeit vom Handball nehmen zu wollen. „Dem war aber wirklich so“, erzählt der 42-Jährige schmunzelnd.

Doch dann kam für Weinheimer und seine Familie alles anders. Ein Anruf aus Beilstein, Gespräche über die sportliche Neuausrichtung der SG Schozach-Bottwartal und die Perspektive, mit einer deutlich verjüngten Mannschaft arbeiten zu können und trotzdem auch noch erfahrene Spielerin dabei zu haben, brachten den Handballtrainer schnell ins Grübeln. Schließlich sagte der Patchwork-Vater von vier bereits erwachsenen Kindern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren zu. Aus der geplanten Pause wurde nichts.

Vom Reiz, gemeinsam mit jungen Spielerinnen etwas zu entwickeln

„Mich hat es gereizt, mit vielen jungen Spielerinnen zusammenzuarbeiten und nun gemeinsam etwas entwickeln zu können“, erklärt Weinheimer, der im rund 30 Minuten entfernten Kirchhardt wohnt. Bislang betreute der ehemalige Kreisläufer überwiegend erfahrene Mannschaften. Expertise im Frauenhandball bringt er damit reichlich mit.

Nach rund 25 Jahren als aktiver Spieler in der Regional- und Oberliga begann Weinheimer seine Trainerlaufbahn in Steinsfurt zunächst bei der weiblichen C-Jugend, danach trainierte er die Männer. Daraufhin folgte in Dielheim sein erstes Engagement bei einer Frauen-Mannschaft. Weiters folgte ein vierjähriges Engagement bei den Frauen des TSV Rot-Malsch in der Badenliga, ehe ihn ein Angebot der zweiten Frauenmannschaft der Kurpfalz Bären erreichte, die damals in der 3. Liga spielte. Nachdem die Bundesliga-Mannschaft der Kurpfalz Bären allerdings in die 2. Liga abgestiegen war und sich die Drittliga-Reserve auflöste, führte ihn sein Weg schließlich zur HSG St. Leon-Reilingen.

Vertrauen und Sympathie spielt große Rolle im Frauenhandball

Als langjähriger Frauentrainer kennt Weinheimer die Herausforderungen bei der Trainersuche für eine Frauenmannschaft. „Es sind nicht nur die fachlichen Qualitäten entscheidend. Es spielen eben auch Sympathie und das gegenseitige Vertrauen eine große Rolle“, sagt er.

Sympathie war bei der ersten offiziellen Trainingseinheit von beiden Seiten auf jeden Fall da. Nach dem gelungenen Auftakt steht für den Logistik- und Versandleiter nun vor allem die Entwicklung einer neuen Mannschaft im Mittelpunkt. „Unsere größte Aufgabe ist es jetzt, ein echtes Team zu werden“, betont der Neue. Deshalb setzt er in den kommenden Wochen bewusst auf gemeinsame Aktivitäten. Den Anfang machte am Wochenende ein Ausflug zum Fußballgolf.

Sophie Räuchle schlüpft bei der SGSB in die Rolle der Co-Trainerin. Foto: Avanti/Archiv

Unterstützt wird Weinheimer von Sophie Räuchle, die als Co-Trainerin fungiert. Nach einer erneuten schweren Knieverletzung – einem Kreuzbandriss – muss die langjährige Spielerin ihre aktive Karriere weiter pausieren. Jetzt kann Räuchle ihre Erfahrung in die Arbeit mit der jungen Mannschaft einbringen. Sportlich hat Weinheimer klare Vorstellungen. Zahlreiche Testspiele sollen dem neu formierten Team möglichst schnell Spielpraxis verschaffen. „Ich möchte den Spielwitz herauskitzeln. Jetzt fangen wir an“, sagt der Trainer.

Mit Daniel Weinheimer an der Seitenlinie beginnt für die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal eine neue Saison – und ein langfristig angelegtes Entwicklungsprojekt.

Weitere Themen

Neuer BMX-Track in Kornwestheim: Kornwestheim ist fast bereit für den nächsten Höllenritt auf zwei Rädern

Neuer BMX-Track in Kornwestheim Kornwestheim ist fast bereit für den nächsten Höllenritt auf zwei Rädern

Der neue BMX-Track in Kornwestheim vereint Topografie, fließende Radien, Entwässerung und Sicherheit. Die Abteilung von der Skizunft Kornwestheim bringt viel Eigenleistung ein.
Von Elke Rutschmann
SVK-Frauen steigen auf: Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga

SVK-Frauen steigen auf Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga

Durch den Aufstieg der Frauen des VfB Obertürkheim in die Landesliga rückt der SVK Kornwestheim nach in die Regionenliga.
Von Elke Rutschmann
Hammerlos für SVK-Handballer: Traumlos im DHB-Pokal: SV Kornwestheim fordert Rhein-Neckar Löwen

Hammerlos für SVK-Handballer Traumlos im DHB-Pokal: SV Kornwestheim fordert Rhein-Neckar Löwen

Das Beste aus dem Lostopf für die Lurchis: In der ersten Runde des DHB-Pokals treffen die Handballer aus Kornwestheim auf Bundesligist Rhein-Neckar Löwen.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Relegation Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim zurück in Bezirksliga – „Fünf Minuten verunsichert“

Fußball-Relegation Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim zurück in Bezirksliga – „Fünf Minuten verunsichert“

Drita Kosova Kornwestheim schlägt im letzten Relegationsspiel den bisherigen Bezirksligisten TSV Schwieberdingen mit 3:2 und feiert den Aufstieg.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Relegation in Großbottwar: Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Fußball-Relegation in Großbottwar Drita Kosova Kornwestheim: „Jetzt wollen wir den letzten Schritt gehen“

Neben einem starken Gegner muss Drita Kosova Kornwestheim auch gegen hohe Temperaturen und den Ausfall des Stammtorhüters bestehen.
Von Marek Lantz
BMX-Fahrerin des MSC Ingersheim: Kerstin Meyer gewinnt zwei Titel und wird in die Hall of Fame aufgenommen

BMX-Fahrerin des MSC Ingersheim Kerstin Meyer gewinnt zwei Titel und wird in die Hall of Fame aufgenommen

BMX-Sportlerin Kerstin Meyer des MSC Ingersheim ist nicht zu schlagen und ist schon jetzt als aktive Legende in die Ruhmeshalle ihrer Sportart aufgenommen worden.
Von Gerhard Meyer
Enz/Murr-Fußball: Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Enz/Murr-Fußball Tor in 119. Minute bringt Drita Kosova Kornwestheim ins Relegationsfinale

Der A2-Ligist setzt sich in einem packenden Relegationsduell mit dem A3-Ligisten SGM Nussdorf/Roßwag sehr spät mit 3:2 durch – und hofft weiter auf den Bezirksliga-Aufstieg.
Von Andreas Hennings
Bezirk Enz/Murr: TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab

Bezirk Enz/Murr TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab

Die Aufholjagd des A1-Ligisten in der Rückrunde bleibt unbelohnt:Im Relegations-Halbfinale unterliegt er B-Ligist DJK Ludwigsburg mit 0:3 (0:0).
Von Andreas Hennings
Fußball-Relegation TSV Benningen: Oldie-Ausfall in der Relegation wegen deutscher Ü32-Meisterschaft

Fußball-Relegation TSV Benningen Oldie-Ausfall in der Relegation wegen deutscher Ü32-Meisterschaft

Der TSV Benningen hat nach einer Aufholjagd zwei weitere Chancen auf den Klassenverbleib. Die Routiniers fehlen wegen der Deutschen Ü32-Meisterschaft.
Von Marek Lantz
Fußballbezirk Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer

Fußballbezirk Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer

Drita Kosova Kornwestheim will nach drei Jahren wieder in die Bezirksliga aufsteigen. Und setzt auf einen ehemaligen Spieler des SGV Freiberg.
Von Marek Lantz
 
 