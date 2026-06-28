Handball 3. Liga Neuer Trainer bei der SG Schozach-Bottwartal hat Lust auf Entwicklung
Coach Daniel Weinheimer startet mit der ersten Trainingseinheit bei den Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mit einem deutlich verjüngten Kader.
Coach Daniel Weinheimer startet mit der ersten Trainingseinheit bei den Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mit einem deutlich verjüngten Kader.
Am vergangenen Donnerstag stand er zum ersten Mal in der Beilsteiner Langhanshalle: Daniel Weinheimer leitete seine erste Trainingseinheit als neuer Cheftrainer der Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal. Mit dem 42-Jährigen beginnt für den Drittligisten ein neues Kapitel – und für Weinheimer selbst ein spannendes Projekt.