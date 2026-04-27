Handball 3. Liga Süd Schurr-Team zeigt sich erneut meisterlich
Die Lurchis zeigen große Moral , gewinnen auch beim HBW Balingen-Weilstetten 2 mit 27:24, auch dank einer starken Leistung von Keeper Jan Tinti.
Die Lurchis zeigen große Moral , gewinnen auch beim HBW Balingen-Weilstetten 2 mit 27:24, auch dank einer starken Leistung von Keeper Jan Tinti.
Mit einer beeindruckenden kämpferischen Leistung haben die Drittliga-Lurchis am Sonntagabend einen 27:24-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten gefeiert. „Das war eine ganz starke kämpferische Leistung“, lobte Cheftrainer Alexander Schurr seine Mannschaft nach der Partie.