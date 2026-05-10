Handball 3. Liga SV Kornwestheim krönt Saison mit Sieg – Meisterstück für die Ewigkeit
Der SV Kornwestheim schlägt die HSG Konstanz mit 34:27 und setzt einen Glanzpunkt unter die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte.
Der SV Kornwestheim schlägt die HSG Konstanz mit 34:27 und setzt einen Glanzpunkt unter die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte.
Auch im letzten Saisonspiel ließ sich der SV Kornwestheim den perfekten Abschluss nicht nehmen: Mit einem überzeugenden 34:27-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz setzte die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr am Samstagabend den emotionalen Schlusspunkt unter eine Spielzeit, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird.