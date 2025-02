Der SV Kornwestheim schlägt den TSB Heilbronn-Horkheim mit 33:31. Trainer Alexander Schurr verkündet danach sein Treuebekenntnis.

Melanie Bürkle 16.02.2025 - 19:01 Uhr

Am Samstagabend sicherten sich die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim gegen den TSB Heilbronn-Horkheim den umkämpften 33:31 (18:18)-Sieg. Es war nahezu ein Bilderbuch-Derby. Ein Lokalduell, wie es sich das Publikum in der Sporthalle Ost nicht besser hätte wünschen können. Ein heißer, knapper Fight bis in die Schlusssekunden hinein. Und am Ende waren es wohl auch die heimischen Fans im Rücken, die den Lurchis zum nächsten Heimtriumph verhalfen. Die Hölle Ost lebte und bebte. Und in der anschließenden Pressekonferenz gab Trainer Alexander Schurr mit Begeisterung und unter lautem Applaus seine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bekannt.