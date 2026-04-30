 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Kornwestheimer Zeitung

  6. Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Handball 3. Liga SVK Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Handball 3. Liga SVK: Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern
1
Schon beim 35:22-Erfolg im Hinspiel konnten sich die Lurchis auf die tolle Fanunterstützung verlassen. Foto: Andreas Essig

Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim sind erneut gefordert: Bereits am Freitag, dem 1. Mai müssen die Lurchis wieder auf die Platte. Im letzten Auswärtsspiel der Saison tritt die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr um 17 Uhr beim TuS Fürstenfeldbruck an.

 

Die beeindruckende Einstellung, die die Kornwestheimer am vergangenen Sonntag in Balingen zeigten, wird auch beim Duell gegen den Tabellenletzten TuS Fürstenfeldbruck entscheidend sein. Zwar ließ das Spiel bekanntermaßen Luft nach oben, doch Kampfgeist und Moral wurden eben überaus groß geschrieben. Der frisch gekürte Meister der Südstaffel der 3. Liga ließ sich nicht hängen und bestätigte seinen unbändigen Siegeswillen, der die Mannschaft über die gesamte Spielzeit auszeichnet.

SVK-Coach Schurr überrascht von schlechte Saison des Gegners

Am Freitag werden dieser Ehrgeiz und Wille einmal mehr gefordert sein. Auch wenn der Blick auf die Tabelle eine vermeintlich leichte Aufgabe verspricht: Der Gastgeber trägt die rote Laterne. Doch die Brucker Panther werden in ihrem letzten Heimspiel und gleichermaßen – vorerst - vorletzten Spiel in der 3. Liga Süd noch einmal alles investieren, um sich würdig und erhobenen Hauptes von ihrem Publikum zu verabschieden. Fürstenfeldbruck verfügt zudem immer über eine starke Heimkulisse. Schurr erinnert sich: „Die Auswärtsspiele dort sind nie einfach gewesen.“

Dass die Brucker Panther – als traditioneller Drittligist - abgeschlagen am Tabellenende stehen, überrascht den Kornwestheimer Coach: „Das hätte ich zu Beginn der Saison nie zu glauben gewagt, eigentlich haben sie immer im oberen Bereich mitgespielt. Dass sie jetzt Letzter sind, in der Tabelle, finde ich sehr schade.“ Dennoch ist klar, dass sich die Hausherren keinesfalls kampflos geschlagen geben werden.

SVK-Trainer Alexander Schurr setzt in Fürstenfeldbruck auch auf den „achten Mann“. Foto: essigfoto.de

Für die Kornwestheimer wird die Aufgabe zusätzlich durch personelle Sorgen erschwert. „Die Trainingswoche war ein bisschen holprig, weil einige Spieler angeschlagen sind und Pausen benötigen“, erklärt Schurr. Die Marschroute ist dennoch eindeutig: Mit derselben Grundmotivation wie in der Vorwoche in die Partie gehen. „Wir müssen den Kampf annehmen und uns auf unsere Stärken besinnen“, fordert der Trainer. Fürstenfeldbruck agiert bevorzugt mit einer offensiven Abwehr, zuletzt häufig im 3-2-1-System – eine Spielweise, die den Lurchis grundsätzlich liegt, allerdings auch ein hohes Maß an Laufbereitschaft verlangt.

Entscheidend wird also sein, ob die Kornwestheimer noch genügend „Körner im Tank“ haben. Zu verschenken haben die Lurchis trotz des bereits gesicherten Meistertitels nichts. Unterstützung gibt es zudem von den Rängen – ein Fanbus wird die Mannschaft begleiten und für zusätzliche Rückendeckung durch den „achten Mann“ sorgen.

Weitere Themen

Region beschließt: Für 15 Millionen Euro – Bahnhof in Kornwestheim wird umgebaut

Region beschließt Für 15 Millionen Euro – Bahnhof in Kornwestheim wird umgebaut

Ab 2028 werden Bahnsteige an dem Personenbahnhof im Kreis Ludwigsburg umgebaut. Der Einstieg in die S-Bahn soll ebenerdig funktionieren. Auch an andere Züge wird gedacht.
Von Frank Ruppert
Klimawandel in Baden-Württemberg: In Kornwestheim ist es heute ungewöhnlich warm – was wäre normal?

Klimawandel in Baden-Württemberg In Kornwestheim ist es heute ungewöhnlich warm – was wäre normal?

Aktuell ist es in Kornwestheim viel zu warm für diese Jahreszeit. Hier zeigen wir, welche Temperaturen und welches Wetter im historischen Vergleich normal wären – und analysieren, wie stark wir den Klimawandel in Kornwestheim schon spüren.
Von unserer Redaktion
Fußball Kreisliga A2: Kurioses Déjà-vu bei der Spvgg Weil der Stadt

Fußball Kreisliga A2 Kurioses Déjà-vu bei der Spvgg Weil der Stadt

Erneutes Unentschieden für TSF Ditzingen und SV Leonberg/Eltingen II, TSV Höfingen verfällt in alte Muster, TSV Flacht unterliegt beim Spitzenreiter. Der 25. Spieltag.
Von Flemming Nave
Angriff in S-Bahn bei Kornwestheim: Zahnprothese zerstört – Männer schlagen auf 41-Jährigen ein

Angriff in S-Bahn bei Kornwestheim Zahnprothese zerstört – Männer schlagen auf 41-Jährigen ein

Ein 41-Jähriger ist in der S5 auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Kornwestheim von Unbekannten provoziert und dann zusammengeschlagen worden.
Von Julia Amrhein
American Football: Die Footballer der Cougars standen kurz vor der Sensation

American Football Die Footballer der Cougars standen kurz vor der Sensation

Beim 29:27-Sieg der Bondorf Bulls liefern die Kornwestheimer Footballer ein starkes Spiel in der Oberliga Baden-Württemberg ab. Das macht Mut und Lsut auf das erste Heimspiel.
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga Süd: Schurr-Team zeigt sich erneut meisterlich

Handball 3. Liga Süd Schurr-Team zeigt sich erneut meisterlich

Die Lurchis zeigen große Moral , gewinnen auch beim HBW Balingen-Weilstetten 2 mit 27:24, auch dank einer starken Leistung von Keeper Jan Tinti.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga Frauen: Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern

Handball Oberliga Frauen Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern

Den Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim gelingt auch mit einem Rumpfteam ein klarer Triumph bei der SG Heddesheim.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: SVK-Coach: „Wir haben einen toten Gegner wieder aufgebaut“

Bezirksliga Enz/Murr SVK-Coach: „Wir haben einen toten Gegner wieder aufgebaut“

Spielertrainer Tobias Oesterwinter hadert nach dem 1:3 des SV Kornwestheim gegen Merklingen mit der Chancenverwertung.
Von Elke Rutschmann
Kornwestheim: Zu kurz und zu gefährlich: ACE untersuchte B27-Auffahrt

Kornwestheim Zu kurz und zu gefährlich: ACE untersuchte B27-Auffahrt

Zu häufig kommt es an einer B27-Auffahrt in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu brenzligen Situationen. Das hat der ACE anhand einer Erhebung festgehalten. Abhilfe ist nicht in Sicht.
Von Frank Ruppert
Bezirksliga Enz/ Murr: Endlich auf Nichtabstiegsplatz: SV Pattonville setzt seinen Flow fort

Bezirksliga Enz/ Murr Endlich auf Nichtabstiegsplatz: SV Pattonville setzt seinen Flow fort

Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlägt im Bezirksliga-Duell den FV Löchgau II mit 3:1 und ist seit fünf Spielen unbesiegt.
Von Elke Rutschmann
 
 