Handball 3. Liga SVK Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern
Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.
Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim sind erneut gefordert: Bereits am Freitag, dem 1. Mai müssen die Lurchis wieder auf die Platte. Im letzten Auswärtsspiel der Saison tritt die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr um 17 Uhr beim TuS Fürstenfeldbruck an.