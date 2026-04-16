Handball „Baldrian-Bundesliga“ – bricht TVB Stuttgart Unentschieden-Rekord?
Zuletzt gab’s vier Unentschieden in Serie, insgesamt hat der TVB Stuttgart acht Remis auf seinem Konto. Woran liegt die Flut an Punkteteilungen in der Handball-Bundesliga?
Zuletzt gab’s vier Unentschieden in Serie, insgesamt hat der TVB Stuttgart acht Remis auf seinem Konto. Woran liegt die Flut an Punkteteilungen in der Handball-Bundesliga?
Am kommenden Wochenende geht in Köln das Final Four um den DHB-Pokal über die Bühne. Im Halbfinale heißen am Samstag die Duelle TBV Lemgo Lippe gegen Füchse Berlin (15.45 Uhr/ARD) und Bergischer HC gegen SC Magdeburg (18.45 Uhr/sportschau.de). Genauso wie im Spiel um Platz drei (Sonntag, 12.45 Uhr) und im Finale (Sonntag, 15.45 Uhr/ARD) steht dabei fest: Unentschieden wird es keine geben. Spätestens im Siebenmeterwerfen fällt eine Entscheidung.