Mit einem überragenden Kristian Saeveras im Tor baut Frisch Auf Göppingen seine Serie auf 17:3 Punkte aus. Nach dem 34:28 in Hamburg geht es mit Selbstvertrauen ins Derby gegen den TVB.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Seine drei Tore bei drei Versuchen waren nicht mehr spielentscheidend, dennoch stürmten nach dem 34:28 (16:13) von Frisch Auf Göppingen beim HSV Hamburg alle auf Linksaußen Niklas Herberger zu. Der 18-Jährige stand bei seinem Debüt in der Handball-Bundesliga für diese drei Tore gegen Ende gerade mal vier Minuten auf dem Feld. Der entscheidende Grund für den souveränen Auswärtssieg vor 4165 Zuschauern in der Barclays Arena aber stand zwischen den Pfosten: Frisch-Auf-Keeper Kristian Saeveras zeigte sich in Galaform und hielt 17 Bälle. „Das Zusammenspiel mit unserer starken Abwehr klappte hervorragend. Darauf bin ich sehr stolz“, sagte der 29-jährige Norweger.

 

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Der TVB Stuttgart ringt mit einer klasse Leistung Flensburg vor 5044 Zuschauern mit 37:33 nieder. Nun soll bei Frisch Auf im letzten Auswärtsspiel der erste Sieg her.

Frisch Auf – ohne die verletzten Marcel Schiller, David Schmidt, Ole Pregler und Ymir Gislason – sah beim 23:14 (41.) wie der sichere Sieger aus. Doch der HSV kam auf 23:26 (51.) heran. Anders als beim vorherigen Auswärtsspiel in Gummersbach (29:29 nach 21:13-Führung) brachte das Team von Trainer Ben Matschke die Partie sicher nach Hause. Beste Werfer waren Erik Persson (7), Rutger ten Velde (7/2) und Elias Newel (6), der sich zwar sechs technische Fehler leistete, aber das Angriffsspiel mit enormer Dynamik unermüdlich ankurbelte. Mit nun 17:3 Zählern in Serie und einem positiven Punktekonto (33:31) geht Frisch Auf selbstbewusst ins letzte Heimspiel der Saison – der TVB Stuttgart kommt zum Derby in die EWS-Arena (3. Juni, 19 Uhr).

Aufstellungen

HSV Hamburg: El-Tayar (5/1 Paraden), Paulsen Haug (3 Paraden/1. bis 26. Minute); Gadza 2 Tore, Magaard 5, Kofler 1, Lassen 3, Jörgensen 3/2, Weller, El-Shobaky, Botta, Andersen 5/2, Apelt 3, Olafsson 1, Sauter 4, Mortensen 1/1, Valiullin.

Frisch Auf Göppingen: Buchele (bei einem Siebenmeter), Saeveras (17 Paraden(1. bis 60. Minute); Neudeck 2 Tore, ten Velde 7/2, Klöve, Herberger 3, Goßner 1, Hofele, Brodbeck, Persson 7, Jurmala 4, Sunnefeldt 1, Lastro 3/1, Newel 6, Hanne.

Saison 2025/26

Eregbnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30, VfL Gummersbach – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – HSG Wetzlar 31:30, HSV Hamburg – FAG 28:34.

Termine
FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)