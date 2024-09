Aus einem 12:13-Rückstand wird ein 14:23-Rückstand – und das Spiel beim SC DHfK Leipzig ist für Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verloren. Nach der 24:33-Auftaktpleite gibt es viel aufzuarbeiten für Trainer Michael Schweikardt.

Jürgen Frey 08.09.2024 - 17:26 Uhr

So hatte sich der TVB Stuttgart den Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga ganz und gar nicht vorgestellt: Die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt unterlag am Sonntag beim SC DHfK Leipzig mit 24:33 (12:15). Vor 3692 Zuschauern trafen Gianfranco Pribetic (5), Lenny Rubin (4), Daniel Fernandez (4/1) am besten für den TVB, für Leipzig war Matej Klima (7) am erfolgreichsten.