Nach wochenlanger Ungewissheit steht nun fest: Die HB Ludwigsburg wird auch nicht mit reduziertem Etat am Spielbetrieb der Frauenhandball-Bundesliga teilnehmen.
Alle Bemühungen blieben am Ende erfolglos: Die HB Ludwigsburg wird nicht am Spielbetrieb der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen teilnehmen. Dies ist ein herber Schlag für den deutschen Frauenhandball. Bis zuletzt hatte der amtierende deutsche Meister darum gekämpft, um wenigstens mit einem Team mit deutlich reduziertem Etat in die Runde zu starten. „Das ist äußerst bedauerlich, doch es war absehbar, wichtig ist, dass jetzt endlich Klarheit herrscht“, sagte Claus Mai, der Geschäftsführer von Frisch Auf Göppingen, der am kommenden Samstag mit seinem Team am ersten Spieltag eigentlich die HB Ludwigsburg in der EWS-Arena empfangen hätte.