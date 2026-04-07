Handball-Bundesliga Frauen: So sieht der Modus in den Play-Offs aus

Die Hauptrunde in der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) mit 22 Spieltagen ist vorbei. Nun geht es in die entscheidende Play-Offs-Phase. Die ersten vier Teams kämpfen um die deutsche Meisterschaft. Hauptrundensieger HSG Blomberg-Lippe trifft dabei auf den Tabellenvierten Thüringer HC, der Tabellenzweite und DHB-Pokalsieger Borussia Dortmund misst sich mit der drittplatzierten HSG Bensheim/Auerbach. Die Best-of-Three-Serien starten am 25. April, das zweite Duell folgt eine Woche später und – falls benötigt – das entscheidende dritte Spiel dann am 9. Mai.