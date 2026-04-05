Bis drei Minuten vor Schluss hält Frisch Auf Göppingen mit enormem Willen das Duell mit dem SC Magdeburg offen. Dann setzt sich der clevere Champions-League-Sieger noch 27:23 durch.
05.04.2026 - 20:27 Uhr
Wenn auf den Rängen nicht nur die mitgereisten Fans des SC Magdeburg ihr Team für den 27:23(13:14)-Auswärtssieg feiern, sondern auch die Anhänger von Frisch Auf Göppingen ihrer Mannschaft mit stehenden Ovationen großen Respekt zollen, dann zeigt das, dass in den 60 Minuten davor ein packendens Handball-Bundesligaspiel zu sehen war.