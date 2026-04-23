Was für eine Begeisterung in der EWS-Arena. In einem hitzigen und emotionalen Handball-Derby bezwingt Frisch Auf Göppingen die Rhein-Neckar Löwen vor 5200 Zuschauern verdient 32:30.
Als Ymir Gislason, der Kapitän von Frisch Auf Göppingen, gegen seinen Ex-Club das 27:21 (51.) erzielte schien der Sieg der Grün-Weißen gegen die Rhein-Neckar Löwen fast schon besprochene Sache. Doch die Badener kamen in diesem hitzigen und hoch emotionalen Baden-Württemberg-Derby noch einmal heran, aber eben nicht näher als auf zwei Tore.