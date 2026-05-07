Ludvig Jurmala hat lange gebraucht, um bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen anzukommen. Beim glücklichen 31:30 gegen die HSG Wetzar ist der Kreisläufer der Matschwinner.

Auf der Zielgeraden einer langen Saison gewinnen häufig die Teams, die die Punkte dringender benötigen. Danach sah es in der EWS-Arena am Donnerstag auch lange Zeit aus. Die stark abstiegsbedrohte HSG Wetzlar lag 25:22 (51.) und auch noch beim 29:27 (56.) vorne. Doch dann drehten die längst geretteten Göppinger (jetzt 31:31 Punkte) die Handball-Bundesligapartie vor 4800 Zuschauern mit viel Kampf und vier Toren in Folge.

„Das war definitiv nicht unser bestes Spiel. Wir hatten lange keinen Zugriff in der Abwehr, aber wir sind bei unserem Konzept geblieben und hatten dann auch das Quäntchen Glück“, sagte Marcel Schiller. Der Linksaußen erzielte 6/4 Treffer und hat damit insgesamt 2500 Bundesligatore auf seinem Konto. „Die Zahl ist mega, ein Meilenstein, aber so richtig freuen darüber kann ich mich nur, weil wir gewonnen haben.“

Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke hat nun auch ohne David Schmidt, Ymir Gislason, Ole Pregler und Rutger ten Velde (alle gegen Wetzlar verletzt) 15:3 Punkte in Serie gesammelt. Für Kapitän Gislason sprang Ludvig Jurmala in die Bresche – mit einer überragenden Vorstellung. Der schwedische Kreisläufer kommt in Göppingen immer besser in Fahrt, stand in der Abwehr gut, machte vorne neun Tore und war vor Schiller und dem Dänen Victor Klöve (ebenfalls sechs Tore) bester Werfer.

„Jurmalas Tore waren der Knackpunkt, ich glaube er hat noch nie so viele Treffer erzielt“, sagte HSG-Trainer Runar Sigtryggsson, früher Spieler in Göppingen. Sein Kollege Matschke räumte ein: „Ein Unentschieden wäre heute wohl das gerechtere Ergebnis gewesen. Handball ist nicht immer fair. Aber meine Mannschaft hat eben auch nie die Ruhe verloren und immer an sich geglaubt.“

Für Frisch Auf geht es am 25. Mai (20 Uhr) beim HSV Hamburg weiter. Danach steht das letzte Heimspiel der Saison gegen den TVB Stuttgart an. Das Derby steigt am 3. Juni (19 Uhr) in Göppingen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30, VfL Gummersbach – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – HSG Wetzlar 31:30.

Termine

HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)