Ludvig Jurmala hat lange gebraucht, um bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen anzukommen. Beim glücklichen 31:30 gegen die HSG Wetzar ist der Kreisläufer der Matschwinner.
07.05.2026 - 21:10 Uhr
Auf der Zielgeraden einer langen Saison gewinnen häufig die Teams, die die Punkte dringender benötigen. Danach sah es in der EWS-Arena am Donnerstag auch lange Zeit aus. Die stark abstiegsbedrohte HSG Wetzlar lag 25:22 (51.) und auch noch beim 29:27 (56.) vorne. Doch dann drehten die längst geretteten Göppinger (jetzt 31:31 Punkte) die Handball-Bundesligapartie vor 4800 Zuschauern mit viel Kampf und vier Toren in Folge.