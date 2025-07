Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen ist am Freitag in der EWS-Arena mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung auf die am 28. August beginnende neue Saison gestartet. Torwart Kristian Saeveras kam von Ligarivale SC DHfK Leipzig und bringt viel Erfahrung mit. Der 29-Jährige hat 94 Länderspiel für Norwegen absolviert. Rückraumspieler Martin Hanne bestritt neun A-Länderspiele für Deutschland und soll Josip Sarac (zu Tatabanya KC/Ungarn) im linken Rückraum ersetzen. Der 24-Jährige spielte in den vergangenen Jahren bei Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf.

Erster Test am 19. Juli

Das erste Vorbereitungsspiel steht für die Mannschaft von Trainer Ben Matschke am 19. Juli beim TV Hornberg im Schwarzwald auf dem Plan. Am darauffolgenden Wochenende testet Frisch Auf am 25. und 26. Juli beim Lengler-Cup in Schwetzingen. Gegner ist zunächst Zweitligist TV Großwallstadt, dann höchstwahrscheinlich die Rhein-Neckar Löwen. An den ersten Tagen im August nimmt das Frisch-Auf-Team beim Turnier um den S-Cup in Altensteig teil. Erster Gegner ist am 1. August die SG Köndringen/Teningen. Weitere Kontrahenten am Wochenende 2./3. August könnten, je nach Turnierverlauf, die Ligakonkurrenten HC Erlangen und TVB Stuttgart sein.

Ein erster Höhepunkt der Vorbereitung steigt am 5. August gegen die europäische Spitzenmannschaft Paris Saint-Germain in der ratiopharm arena in Neu-Ulm.

Vom 12. August an geht der Vorjahres-Zwölfte ins Trainingslager nach Lautenbach und Oppenau. In der Ortenau steht der Handball im Mittelpunkt der Trainingseinheiten. Zudem kommt der Schweizer Erstligist aus Suhr/Aarau am 15. August zu einem Vorbereitungsspiel.

Players’ Night am 23. August

Zum Abschluss der Vorbereitung stehen zwei wichtige Tests auf dem Programm. Am 20. August geht es zum Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen. Es folgt im Rahmen der Players‘ Night am 23. August die Partie in der EWS-Arena gegen den tschechischen Vizemeister und Europapokal-Teilnehmer Talent Pilsen.

Zwischen dem 28. und 31. August beginnt für Frisch Auf der Pflichtspielbetrieb mit einem Auswärtsspiel. Das erste Heimspiel folgt am 3. oder 4. September, das zweite Heimspiel folgt am vierten Spieltag (11. bis 14. September).

