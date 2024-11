Geschäftsführer und Trainer Jürgen Schweikardt arbeitet beim TVB Stuttgart an der immer schwierigeren Mission Klassenverbleib und sucht parallel seinen Nachfolger als Coach. Nun taucht der Name eines Trainers auf, der derzeit als der kreativste Kopf der Branche gilt.

Jürgen Frey 29.11.2024 - 09:00 Uhr

Die Enttäuschung war riesig. Bei den Fans des TVB Stuttgart, bei den Spielern und natürlich bei Jürgen Schweikardt. „Wir hätten mit dem Kampfgeist einen Punkt verdient gehabt“, sagte der Chefcoach und Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten nach dem 27:28 (13:12) gegen den HSV Hamburg. Doch auch der 44-Jährige konnte bei seinem Heim-Comeback auf der Trainerbank vor 4403 Zuschauern in der Porsche-Arena die neunte Niederlage in Serie nicht verhindern. 2:22 Punkte lautet die deprimierende Zwischenbilanz vor dem Derby am kommenden Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Frisch Auf Göppingen.