Zu wenig Ideen, zu wenig Tiefe, zu wenig Durchschlagskraft aus dem Rückraum – Frisch Auf Göppingen verliert bei der MT Melsungen 23:31 und schraubt seine Negativbilanz auf 2:16 Punkte.
14.02.2026 - 22:16 Uhr
Einzelne Phasen entscheiden im Handball Spiele. So war das auch bei der 23:31(14:16)-Niederlage von Frisch Auf Göppingen beim Bundesligaduell bei der MT Melsungen. Beim Stand von 17:17 (36.) blieb das Team von Trainer Ben Matschke acht Minuten lang ohne Tor, die MT zog vor 4041 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle auf 23:17 davon – Frisch Auf war geschlagen. „Wir haben den Faden verloren und nicht wieder gefunden“, sagte Göppingens Rückraumspieler Martin Hanne bei Dyn.