Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart angelt sich Torjäger von der HSG Wetzlar

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat einen Ersatz für den 2,05 Meter großen Schweizer Rückraumspieler Lenny Rubin (Ziel unbekannt) gefunden: Nach Informationen unserer Redaktion steht fest, dass für die neue Saison Philipp Ahouansou vom abstiegsbedrohten Ligarivalen HSG Wetzlar zum TVB kommen wird. Der 25-Jährige ist in dieser Saison mit 153 Treffern erfolgreichster Werfer der Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson und damit achtbester Feldtorschütze der Liga. Da Ahouansou bei der HSG einen für die erste Liga gültigen Vertrag bis 2028 besitzt, wird zumindest im Fall des Wetzlarer Klassenverbleibs eine Ablösesumme fällig.

Bei den Löwen groß geworden Der 2,03 Meter große Rechtshänder war aus seiner hessischen Heimat Hanau als B-Jugendlicher zu den Rhein-Neckar Löwen gekommen. Von 2017 bis 2024 spielte er bei den Badenern, unterbrochen von einer Leihe zu GWD Minden (November 2022 bis Juni 2023).

Ahouansou, dessen Mutter Deutsche ist und der Vater aus Togo stammt, absolvierte insgesamt 18 Länderspiele für die deutsche U19- und U20-Nationalmannschaft, in der A-Nationalmannschaft bei Bundestrainer Alfred Gislason kam er bisher einmal zum Einsatz. Der Rückraumspieler ist sehr beweglich, sprung- und wurfgewaltig und bringt ein gutes Eins-gegen-Eins-Verhalten mit. Keine zentrale Rolle spielte er bisher in der Deckung.

Damit besteht der Rückraum des TVB neben Ahouansou in der kommenden Saison aus folgenden Rechtshändern: Torben Matzken, Simone Mengon, Max Häfner, Linus Schmid, Mohamed Amine Darmul (Neuzugang von der MT Melsungen) sowie Marco Mengon, der wegen eines Kreuzbandrisses allerdings noch bis etwa Ende des Jahres ausfallen wird. Hinzu kommen die Linkshänder Kai Häfner und Malte Donker (Neuzugang von GWD Minden).

Pfingstsonntag kommt Flensburg

Seine nächste Bundesligapartie bestreitet der TVB am 24. Mai (Pfingstsonntag, 16.30 Uhr) in der Porsche-Arena gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26, TVB – Rhein-Neckar Löwen 26:32.

Termine

TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)