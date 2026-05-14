Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart angelt sich Torjäger von der HSG Wetzlar

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat einen Ersatz für den 2,05 Meter großen Schweizer Rückraumspieler Lenny Rubin (Ziel unbekannt) gefunden: Nach Informationen unserer Redaktion steht fest, dass für die neue Saison Philipp Ahouansou vom abstiegsbedrohten Ligarivalen HSG Wetzlar zum TVB kommen wird. Der 25-Jährige ist in dieser Saison mit 153 Treffern erfolgreichster Werfer der Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson und damit achtbester Feldtorschütze der Liga. Da Ahouansou bei der HSG einen für die erste Liga gültigen Vertrag bis 2028 besitzt, wird zumindest im Fall des Wetzlarer Klassenverbleibs eine Ablösesumme fällig.