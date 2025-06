Die Stuttgarter Bundesliga-Handballer unterliegen Titelaspirant Füchse Berlin schmerzhaft hoch mit 20:35 und müssen weiter um den Klassenverbleib zittern.

Jürgen Frey 01.06.2025 - 18:36 Uhr

Was hatte dieses überraschende 33:26 am vergangenen Donnerstag bei den Rhein-Neckar Löwen, nach zuvor sechs Niederlagen in Serie, dem TVB Stuttgart Mut im Kampf gegen den Abstieg gemacht. Doch der Rückenwind vom Erfolg in Mannheim hielt gegen die Füchse Berlin nur eine Viertelstunde lang. Da führte die Mannschaft von Trainer Jürgen Schweikardt noch mit 7:5. Im Stile einer abgezockten Spitzenmannschaft verloren die Füchse aber nicht die Coolness, blieben geduldig und gingen vor den 6212 Zuschauern in der ausverkauften Porsche-Arena bis zur Pause mit 16:12 in Führung.