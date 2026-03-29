Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verpasst beim 32:32 gegen den TBV Lemgo Lippe es in der ausverkauften Porsche-Arena nach einer Fünf-Tore-Führung, beide Punkte einzufahren.

Joachim Klumpp 29.03.2026 - 19:14 Uhr

Auswärts reißt der TVB Stuttgart in dieser Saison keine Bäume aus. Aber auch zu Hause wachsen für den Handball-Bundesligisten die Bäume nicht in den Himmel, wie das 32:32 (16:14) am Sonntag in der mit 6212 Zuschauern ausverkauften Porsche-Arena zeigte. Nachdem der TVB in der 40. Minute schon mit fünf Toren und drei Minuten vor Schluss noch mit drei geführt hatte „sind wir schon etwas enttäuscht“, sagte Lenny Rubin, der mit neun Toren bester Werfer der Stuttgarter war.