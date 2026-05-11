Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart holt Malte Donker

Malte Donker wird ab der Spielzeit 2026/27 das Trikot des TVB Stuttgart tragen. Der 28-jährige Linkshänder bringt Erfahrung aus 160 Bundesligaspielen mit. Nach Informationen unserer Redaktion steht auch der 2,03 Meter große Rückraumspieler Philipp Ahouansou (25) von der HSG Wetzlar vor einem Wechsel zum TVB. Er ist als Ersatz für Lenny Rubin (Ziel unbekannt) eingeplant. Da Ahouansou bei einem Klassenverbleib von Wetzlar einen Vertrag besitzt, muss über die Ablösesumme noch Einigkeit erzielt werden.

Gute Zusammenarbeit mit Kaufmann

Malte Donker sagt zu seinem Wechsel nach Stuttgart: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TVB Stuttgart. Die Zusammenarbeit mit Misha in Eisenach hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in seiner Arbeit steckt. Ich habe die positive Entwicklung des TVB in der aktuellen Spielzeit mitverfolgt. Ich freue mich, diesen Verein und sein gesamtes Umfeld kennenlernen zu dürfen.“ Durch den Zugang von Donker gibt es beim TVB neben Kai Häfner wieder einen zweiten Linkshänder für den Rückraum.

„Mit Malte gewinnen wir einen Spieler, der langjährige wertvolle Erfahrung aus der Bundesliga mitbringt. Er hat in Eisenach bereits unter Beweis gestellt, wie gut er unser Spielsystem umsetzen kann. Wir sind überzeugt, dass er genau dieses Profil auch beim TVB einbringen wird. Er hat einen unglaublich guten Charakter und wird sich mit den Werten, die er besitzt, perfekt in die TVB Familie integrieren“, so TVB-Cheftrainer Misha Kaufmann über den Transfer.

Seine nächste Bundesligapartie bestreitet der TVB am Pfingstsonntag (24. Mai, 16.30 Uhr/Porsche-Arena) gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26, TVB – Rhein-Neckar Löwen 26:32.

Termine

TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)