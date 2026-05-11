Handball-Bundesliga TVB Stuttgart holt Malte Donker
Der TVB Stuttgart verpflichtet Malte Donker von GWD Minden. Der Rückraumrechte hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Ein weiterer Zugang ist im Gespräch.
Der TVB Stuttgart verpflichtet Malte Donker von GWD Minden. Der Rückraumrechte hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Ein weiterer Zugang ist im Gespräch.
Malte Donker wird ab der Spielzeit 2026/27 das Trikot des TVB Stuttgart tragen. Der 28-jährige Linkshänder bringt Erfahrung aus 160 Bundesligaspielen mit. Nach Informationen unserer Redaktion steht auch der 2,03 Meter große Rückraumspieler Philipp Ahouansou (25) von der HSG Wetzlar vor einem Wechsel zum TVB. Er ist als Ersatz für Lenny Rubin (Ziel unbekannt) eingeplant. Da Ahouansou bei einem Klassenverbleib von Wetzlar einen Vertrag besitzt, muss über die Ablösesumme noch Einigkeit erzielt werden.