Das Interesse steigt: Die Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen spielen an diesem Wochenende daheim vor über 5500 Zuschauern.
20.02.2026 - 15:32 Uhr
THW Kiel, deutscher Rekordmeister, Mythos. Dieser Name zieht in Handball-Deutschland wie kein anderer. Kein Wunder, dass das Bundesliga-Heimspiel von Frisch Auf Göppingen an diesem Samstag (19 Uhr/EWS-Arena) gegen den THW so gut wie ausverkauft ist. Von den für die EWS-Arena zur Verfügung stehenden 5600 Tickets waren am Freitag keine hundert Stehplatzkarten mehr verfügbar.