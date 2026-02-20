Das Interesse steigt: Die Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen spielen an diesem Wochenende daheim vor über 5500 Zuschauern.

THW Kiel, deutscher Rekordmeister, Mythos. Dieser Name zieht in Handball-Deutschland wie kein anderer. Kein Wunder, dass das Bundesliga-Heimspiel von Frisch Auf Göppingen an diesem Samstag (19 Uhr/EWS-Arena) gegen den THW so gut wie ausverkauft ist. Von den für die EWS-Arena zur Verfügung stehenden 5600 Tickets waren am Freitag keine hundert Stehplatzkarten mehr verfügbar.

THW am 5. März in Stuttgart Am 5. März (19 Uhr) kommt das Kieler Starensemble um Nationaltorwart Andreas Wolff übrigens schon wieder ins Schwabenland. Dann spielt der THW beim TVB Stuttgart. Für diese Partie in der Porsche-Arena sind derzeit 5350 Eintrittskarten verkauft.

An diesem Sonntag (16.30 Uhr) empfängt der TVB die TSV Hannover-Burgdorf. Für das Duell mit dem Tabellen-Neunten (22:20 Punkte) sind 5600 Tickets weg. Die Porsche-Arena fasst 6211 Besucher. Die Stuttgarter Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann muss weiter auf Rückraumspieler Lenny Rubin (im Training umgeknickt) verzichten. Auch für den Schweizer persönlich kommt die Verletzung zur Unzeit, da er für die neue Saison noch auf der Suche nach einem neuen Verein ist.

Fragezeichen bei Röthlisberger

Ob Abwehrchef Samuel Röthlisberger (Adduktorenprobleme) eingesetzt werden kann, ist noch offen. Für den Tabellen-14. TVB (13:29 Punkte) wäre ein Sieg gegen die Niedersachsen äußerst wichtig, um Anschluss ans Mittelfeld zu finden.

Frisch Auf Göppingen (16:26 Punkte) hat drei Zähler mehr auf dem Konto als der Nachbar aus der Landeshauptstadt, wartet aber seit dem 13. November (34:30 gegen den HSV Hamburg) auf einen Sieg. Aus den vergangenen neun Spielen setzte es 2:16 Punkte. „Wir müssen es schaffen, in einem Spiel über einen längeren Zeitraum keinen Aussetzer zu haben“, sagt Trainer Ben Matschke, der vor dem Duell mit dem THW drei Aspekte herausstreicht: „Vertrauen in die Mannschaft, Zuversicht in die Mannschaft, Geduld in den Prozess.“

Die Kieler befinden sich im Flow, haben aber ein Mammutprogramm zu absolvieren. Vergangenen Sonntagabend brachten sie in der Bundesliga dem SC Magdeburg mit 31:29 die erste Saisonniederlage bei, am Dienstag gab es in der European League einen 32:30-Sieg im Nordderby in Flensburg und von Göppingen aus geht es international bereits am Dienstag (20.45 Uhr) weiter beim spanischen Club Bidasoa Irun.

Termine

TVB Stuttgart

TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

Frisch Auf Göppingen

FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), FAG – ThSV Eisenach (9. März, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – HC Erlangen (29. März, 16.30 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)