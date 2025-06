Handball-Bundesliga: Wie der TVB Stuttgart in eine bessere Zukunft starten will

Wie der TVB Stuttgart in eine bessere Zukunft starten will

Ende gut, alles gut! Als am Sonntag die Partie des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig zu Ende war, flüchtete Trainer Jürgen Schweikardt erst einmal mit feuchten Augen in die Katakomben der Porsche-Arena. Nicht aus Enttäuschung, sondern aus Erleichterung. Über den Klassenverbleib.