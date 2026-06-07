Durch das 28:29 beim Bergischen HC geht Frisch Auf Göppingen mit zwei Niederlagen aus der Saison der Handball-Bundesliga. Das Fazit ist dennoch positiv.

Jürgen Frey 07.06.2026 - 17:22 Uhr

Frisch Auf Göppingen hatte vor den letzten beiden Saisonspielen in der Handball-Bundesliga 17:3 Punkte hintereinander gesammelt, dann setzte es noch zwei hauchdünne Niederlagen – jeweils durch Treffer unmittelbar vor der Schlusssirene: Dem 32:33 gegen TVB Stuttgart folgte am Sonntag ein 28:29 (13:19) vor 2700 Zuschauern beim Bergischen HC. „Natürlich hätten wir auch gerne die letzten zwei Spiele gewonnen, doch wir haben insgesamt eine fantastische Rückrunde gespielt“, sagte Frisch-Auf-Rückraumspieler Martin Hanne, der zwei Tore erzielte. Beste Göppinger Werfer in Wuppertal waren Marcel Schiller (7/4) und Erik Persson (6).