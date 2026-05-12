Handball deutsche Meisterschaft Für die HSG Stuttgart/Metzingen schließt sich mit Platz drei der Kreis
Die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen krönen eine starke Saison beim Final Four.
Die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen krönen eine starke Saison beim Final Four.
Nach der Halbfinal-Niederlage am Samstag gegen den TV Hannover-Badenstedt herrschte viel Frust bei den A-Jugend-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen. Bereits einen Tag später brach aber riesiger Jubel aus. Durch den Sieg über den Ausrichter des Final Four um die deutsche Meisterschaft, die HSG Bensheim/Auerbach, sicherte sich die Stuttgart-Metzinger Kooperation den dritten Platz. Auch die Trainerin Veronika Goldammer sagt begeistert: „Super, wie das Team im kleinen Finale gespielt hat. Sowieso ist es beeindruckend, welche Entwicklung die Mannschaft vollzogen hat.“