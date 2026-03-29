Handball Dritte Liga: Niederlagenserie der SG Schozach-Bottwartal endet Start-Ziel-Sieg

Die SG Schozach-Bottwartal hat hat am Samstagabend gegen das Tabellenschlusslicht HCD Gröbenzell hoch gewonnen – und hätte das Ergebnis sogar noch höher schrauben können. Die Mannschaft um Trainer Michael Walter überzeugte. Entsprechend glücklich und zufrieden zeigte sich der Coach nach der Partie: „Das waren heute zwei ganz wichtige Punkte.“

Wie bereits im Vorfeld erwartet, entwickelte sich das Duell gegen den Tabellenletzten jedoch keineswegs zum Selbstläufer. Die SG musste von Beginn an zeigen, was in ihr steckt. Charlotte Beh, die insgesamt sechs Treffer erzielte und eine starke Leistung zeigte, sorgte mit ihren beiden Toren für die schnelle 2:0-Führung.

Die Gastgeberinnen fanden direkt ins Spiel und setzten die Gäste mit hohem Tempo in der ersten und zweiten Welle unter Druck. Bereits bis zur 15. Minute konnten sie sich auf 13:8 absetzen. Gröbenzell sah sich daraufhin gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um den Lauf der Gastgeberinnen zu unterbrechen. Kurzzeitig gelang dies, doch die Bottwartälerinnen ließen nicht aus dem Konzept bringen.

Auszeit kommt zum richtigen Zeitpunkt

Mit drei Treffern in Folge – erzielt von Carlotta Hees, Hannah Hönig und Beh – baute die SG ihre Führung auf 22:14 aus (26.). Beim Stand von 24:18 ging es in die Halbzeitpause. „Da wäre noch mehr möglich gewesen“, sagte Walter nach dem Spiel und spielte damit auf die teils ungenutzten Chancen an. „Der Angriff war brutal“, lobte er jedoch. Etwas mehr ärgerte ihn die Anzahl der Gegentore, die hätte geringer ausfallen können.

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich die Defensive dann stabiler. Auch Torhüterin Jana Brausch zeigte mehrere starke Paraden. Zwar kamen die Gäste zwischenzeitlich noch einmal auf vier Tore heran (25:21, 35.), doch die Walter-Sieben reagierte prompt: Ein 5:0-Lauf brachte die Beilsteinerinnen bis zur 43. Minute entscheidend in Front. Besonders sehenswert war dabei eine gelungene Kreiskooperation, die Hees zur klaren 30:21-Führung abschloss. Gröbenzell blieb in dieser Phase ganze zehn Minuten ohne eigenen Treffer – auch dank einer überragenden Brausch im Tor, die den Gegnerinnen selbst einen komplett freien Wurf wegnahm.

Erst in der 45. Minute gelang den Gästen wieder ein Tor zum 22:30. In der Folge ließen es die Gastgeberinnen etwas ruhiger angehen, verloren kurzzeitig an Konzentration und ließen Gröbenzell etwas ins Spiel kommen. Die Partie wurde unstrukturiert. Beim Stand von 32:25 griff Walter daher mit einer Auszeit ein – genau zum richtigen Zeitpunkt. „Es war in der Phase viel zu hektisch“, erklärte auch er. Sein Team fand aber wieder zur nötigen Ruhe und Konsequenz zurück.

Die Schlussphase läutete Hofer mit einem sehenswerten Schlagwurf aus rund acht Metern ins lange Eck ein. Kurz darauf leitete Torhüterin Brausch mit einem langen Pass einen weiteren Treffer ein, den Hönig zum 39:30 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte schließlich wiederum Beh mit einem tollen Heber zum 41:33-Triumph.

Am Ende stand ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg, bei dem die SG Schozach-Bottwartal nie ernsthaft in Bedrängnis geriet. „Wir haben vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt“, bilanzierte Walter zufrieden.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie kam der Heimsieg genau zum richtigen Zeitpunkt vor der kurzen Osterpause. Danach stehen zwei Begegnungen aus: ein Auswärtsspiel beim SV Allensbach sowie ein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Friesenheim. An der Tabellensituation dürfte sich für die SG kaum noch etwas ändern. Mit 17:23 Punkten rangiert das Team im Mittelfeld auf dem achten Platz.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung – Hönig (6/2), Siebert, Fiederer, Beh (6), Hees (9), Hofer (10), Bornhardt (3), Dierolf (2), Christel (5).