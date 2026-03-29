Handball Dritte Liga Niederlagenserie der SG Schozach-Bottwartal endet Start-Ziel-Sieg
Die Drittliga-Handballerinnen feiern zuhause in Beilstein mit 41:33 einen deutlichen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht HCD Gröbenzell.
Die Drittliga-Handballerinnen feiern zuhause in Beilstein mit 41:33 einen deutlichen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht HCD Gröbenzell.
Die SG Schozach-Bottwartal hat hat am Samstagabend gegen das Tabellenschlusslicht HCD Gröbenzell hoch gewonnen – und hätte das Ergebnis sogar noch höher schrauben können. Die Mannschaft um Trainer Michael Walter überzeugte. Entsprechend glücklich und zufrieden zeigte sich der Coach nach der Partie: „Das waren heute zwei ganz wichtige Punkte.“