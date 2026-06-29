Handball: Frisch-Auf-Urgestein Dragos Oprea wird Cheftrainer in der dritten Liga

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Dragos „Dodo“ Oprea verlässt erstmals die Region und wird Cheftrainer bei Drittligist Wölfe Würzburg. Der 43-Jährige absolvierte über 400 Bundesligaspiele. Von 1999 bis 2015 war er für Frisch Auf Göppingen am Ball, gewann mit dem Traditionsclub die EHF-Pokal-Titel 2011 und 2012. Danach spielte der Linksaußen noch für den Rekordmeister THW Kiel, bei Zweitligist TuS Ferndorf, den TSV Neuhausen, den TV Kornwestheim und auch beim TVB Stuttgart. Bei den Wild Boys war er zuletzt als Coach im Nachwuchsleistungszentrum tätig.

Der in Bukarest geborene Rechtshänder spielte gleich für zwei Nationalmannschaften. Für Deutschland warf er in 21 Einsätzen 56 Tore, für Rumänien traf er bei seinen zwei Einsätzen neun Mal.

„Mit Dragos Oprea haben wir einen Trainer gefunden, der fachlich hervorragend zu unserem Weg passt. Er bringt große Erfahrung aus dem Spitzenhandball mit, verfügt über eine klare Vorstellung von modernem Handball und hat uns in den Gesprächen mit seiner Persönlichkeit überzeugt“, sagte Wölfe Geschäftsführer Johannes Sendlbach.

Für die Wölfe war insbesondere die Kombination aus sportlicher Expertise, Entwicklungsfähigkeit und Führungsstärke ausschlaggebend. Oprea soll die positive Entwicklung der Mannschaft fortsetzen und gemeinsam mit dem Verein die nächsten Schritte gehen.

Oprea selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Mit der Saison 2026/2027 beginnt für mich als Cheftrainer bei den Würzburger Wölfen ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue. Die sportliche Perspektive des Vereins, die ambitionierten Ziele und das entgegengebrachte Vertrauen haben meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst.“