 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Frisch-Auf-Urgestein Dragos Oprea wird Cheftrainer in der dritten Liga

Handball Frisch-Auf-Urgestein Dragos Oprea wird Cheftrainer in der dritten Liga

Handball: Frisch-Auf-Urgestein Dragos Oprea wird Cheftrainer in der dritten Liga
1
Von 1999 bis 2015 für Frisch Auf Göppingen am Ball: Dragos „Dodo“ Oprea Foto: Baumann

Dragos Oprea spielte für Frisch Auf Göppingen, den THW Kiel, den TVB Stuttgart und gleich für zwei Nationalmannschaften. Nun wird der 43-Jährige Trainer in der dritten Liga.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Dragos „Dodo“ Oprea verlässt erstmals die Region und wird Cheftrainer bei Drittligist Wölfe Würzburg. Der 43-Jährige absolvierte über 400 Bundesligaspiele. Von 1999 bis 2015 war er für Frisch Auf Göppingen am Ball, gewann mit dem Traditionsclub die EHF-Pokal-Titel 2011 und 2012. Danach spielte der Linksaußen noch für den Rekordmeister THW Kiel, bei Zweitligist TuS Ferndorf, den TSV Neuhausen, den TV Kornwestheim und auch beim TVB Stuttgart. Bei den Wild Boys war er zuletzt als Coach im Nachwuchsleistungszentrum tätig.

 

Der in Bukarest geborene Rechtshänder spielte gleich für zwei Nationalmannschaften. Für Deutschland warf er in 21 Einsätzen 56 Tore, für Rumänien traf er bei seinen zwei Einsätzen neun Mal.

Unsere Empfehlung für Sie

DHB-Pokal-Auslosung: Das sind die Gegner der württembergischen Clubs

DHB-Pokal-Auslosung Das sind die Gegner der württembergischen Clubs

Der TVB Stuttgart spielt in der ersten DHB-Pokal-Runde in Horkheim, Frisch Auf Göppingen feiert in Saarlouis ein Wiedersehen mit Markus Baur.

„Mit Dragos Oprea haben wir einen Trainer gefunden, der fachlich hervorragend zu unserem Weg passt. Er bringt große Erfahrung aus dem Spitzenhandball mit, verfügt über eine klare Vorstellung von modernem Handball und hat uns in den Gesprächen mit seiner Persönlichkeit überzeugt“, sagte Wölfe Geschäftsführer Johannes Sendlbach.

Für die Wölfe war insbesondere die Kombination aus sportlicher Expertise, Entwicklungsfähigkeit und Führungsstärke ausschlaggebend. Oprea soll die positive Entwicklung der Mannschaft fortsetzen und gemeinsam mit dem Verein die nächsten Schritte gehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Frisch Auf Göppingen: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Frisch Auf Göppingen So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Der Handball-Bundesligist startet am 15. Juli mit nur einem Neuzugang wieder mit dem Training. Wir präsentieren das Vorbereitungsprogramm.

Oprea selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Mit der Saison 2026/2027 beginnt für mich als Cheftrainer bei den Würzburger Wölfen ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue. Die sportliche Perspektive des Vereins, die ambitionierten Ziele und das entgegengebrachte Vertrauen haben meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst.“

Weitere Themen

WM 2026 heute live im TV und Stream: Wo laufen die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer überträgt die Spiele kostenlos?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Deutschland - Paraguay Übertragung heute: Hier läuft das WM-Spiel gratis im TV und Stream

Deutschland - Paraguay Übertragung heute Hier läuft das WM-Spiel gratis im TV und Stream

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale mit Paraguay zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?
Von Florian Huth
Boxen: Simon Zachenhuber schlägt zu

Boxen Simon Zachenhuber schlägt zu

Der Supermittelgewichtler, der in Stuttgart lebt und trainiert, hat gegen Armin Ajrulai keine Probleme – und freut sich selbst über seine nun offensivere Herangehensweise.
Von Jochen Klingovsky
Boxer Ardian Krasniqi: WM-Titel? Luan Krasniqi spricht Klartext – nicht nur über seinen Neffen

Boxer Ardian Krasniqi WM-Titel? Luan Krasniqi spricht Klartext – nicht nur über seinen Neffen

Der Halbschwergewichtler aus Rottweil schlägt den Kroaten Vinko Zadro ohne Probleme, muss dabei aber auch keinerlei Risiko eingehen: 2027 will er um einen WM-Titel boxen.
Von Jochen Klingovsky
Gruppenspiel der Elfenbeinküste: Rassismus-Vorwurf: Schweinsteiger wehrt sich

Gruppenspiel der Elfenbeinküste Rassismus-Vorwurf: Schweinsteiger wehrt sich

Nach Kritik an seinen Aussagen über den Spielstil der Elfenbeinküste weist Bastian Schweinsteiger Rassismusvorwürfe zurück. Die ARD stellt sich hinter ihn.
Leo Neugebauer: Auch der König der Athleten ist begeistert von Deniz Undav

Leo Neugebauer Auch der König der Athleten ist begeistert von Deniz Undav

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) kämpft an diesem Wochenende beim Meeting in Ratingen gegen die Hitze – und hat auch die Fußball-WM im Blick.
Von Jochen Klingovsky
Einzelkritik zum DFB-Team: Schwaches Deutschland verliert gegen Ecuador – das sind die Noten der DFB-Stars

Einzelkritik zum DFB-Team Schwaches Deutschland verliert gegen Ecuador – das sind die Noten der DFB-Stars

Deutschland hat bei der Fußball-WM das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador mit 1:2 verloren. Wir bewerten die Leistung aller DFB-Stars, die mindestens 15 Minuten gespielt haben.
Von Carlos Ubina und Johannes Röckinger/SID
Tennis-Regionalliga: Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib

Tennis-Regionalliga Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib

Souverän sind die Männer des TEC Waldau in der Vorsaison aufgestiegen. Außer dem Spitzenspieler Michael Berrer tritt die Mannschaft unverändert an.
Von Torsten Streib
Chris Evert: Tennis-Ikone wieder an Krebs erkrankt

Chris Evert Tennis-Ikone wieder an Krebs erkrankt

Nach 2022 und 2023 muss sich die 71-Jährige erneut einer Behandlung unterziehen. Evert ist bereits operiert worden.
Deutschland - Curaçao, Vorrunde, Deutschlands Kai Havertz jubelt nach seinem Tor zum 7:1.

WM 2026 Darum trägt Havertz immer Langarm-Trikots

Selten sieht man den deutschen Offensivspieler Kai Havertz in kurzärmeligen Trikots. Auch beim WM-Spiel gegen Elfenbeinküste am Samstag lief er mit langärmeligem Trikot auf. Warum ist das so?
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu FRISCH AUF! Göppingen
 
 