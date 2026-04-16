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  6. Das Warten auf die Entscheidung vom Verband

Handball HC Schmiden/Oeffingen Das Warten auf die Entscheidung vom Verband

Handball HC Schmiden/Oeffingen: Das Warten auf die Entscheidung vom Verband
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Ihr Mitwirken am Samstag ist noch fraglich: Sara Kuhrt vom HC Schmiden/Oeffingen Foto: Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen an diesem Samstag, 20 Uhr, die HSG Leinfelden-Echterdingen zum letzten Liga-Spiel der Saison.

Für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen geht am Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden) mit der Partie gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen die offizielle Saison in der vierthöchsten Spielklasse zu Ende. Gewinnt der Tabellenzweite gegen die Gäste von den Fildern, geht es – wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten – in die Verlängerung. Dann stehen noch sechs Partien in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga an.

 

Allerdings sind die Planungen noch unter Vorbehalt. Nachdem der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II am grünen Tisch zwei Punkte abgezogen worden waren, haben diese Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Sollte dem stattgegeben werden und die HSG die Punkte wieder bekommen, würde der HC auf den dritten Rang zurückfallen, die HSG auf Platz zwei vorrücken. Laut Michael Roll, Vizepräsident Spieltechnik, soll noch vor dem Wochenende das Urteil an die betroffenen Vereine gehen.

Das Mitwirken von Sara Kuhrt ist noch fraglich

Nichtsdestotrotz will der HC das letzte Heimspiel gewinnen. Für den Gegner, der just besagte Punkte am grünen Tisch bekommen hatte, geht es um nichts mehr, der Klassenverbleib ist in trockenen Tüchern, auch wenn die zwei Zähler wieder aberkannt werden sollten. Ob Sara Kuhrt wieder mitwirken kann, ist noch fraglich. Sie hatte sich auch zu Beginn der Woche noch krank gemeldet.

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