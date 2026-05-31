Handball HC Schmiden/Oeffingen HC versaut die Aufstiegsfeier – Edelfan entpuppt sich als Orakel
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen bei der TSG Haßloch mit 34:31 und haben selbst wieder Aufstiegschancen.
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen bei der TSG Haßloch mit 34:31 und haben selbst wieder Aufstiegschancen.
Nach dem 34:31-Sieg der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga bei der TSG Haßloch musste auch der HC-Trainer Jürgen Krause erst einmal unter die Dusche. „Die Halle hat geglüht“, sagte er nach dem Coup seines Teams am Samstag. Während sich die Gäste nach der Partie vor den 500 Zuschauern jubelnd in den Armen lagen, waren die Gastgerinnen geknickt. Ihnen hätte ein Punkt gereicht, um in ihrem bereits letzten Aufstiegsspiel das Ticket für den Sprung nach oben zu lösen. Doch der HC-Verbund, angeführt von der überragenden Kapitänin Linda Leukert (13/3), hat der TSG Haßloch die Aufstiegsfeier versaut. Mit 7:5 Punkten muss diese jetzt auf eine Niederlage des HC (4:4) in dessen letzten beiden Spielen hoffen. Denn dieser hätte selbst bei Punktgleichheit das bessere Ende für sich – und damit auch den Aufstieg sicher –, weil er nach der 25:28-Heimspielniederlage beim jüngsten 34:31-Auswärtserfolg mehr Treffer in fremder Halle erzielt hat.