Handball HC Schmiden/Oeffingen Nur jeder zweite Ball findet ins Ziel – die Enttäuschung ist groß
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren auch das zweite Heimspiel in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga – 26:30 gegen FA Göppingen II.
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren auch das zweite Heimspiel in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga – 26:30 gegen FA Göppingen II.
Linda Leukert ist bei den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen nach langer Verletzungspause zurück im Aufgebot. Linda Leukert, die sich im Februar im Spiel gegen die HSG Stuttgart Kickers/TuS Metzingen II verletzt hatte, war bei ihrem ersten Auftritt am Sonntagnachmittag gegen die zweite Vertretung von FA Göppingen (Meisterin der Regionalliga Baden-Württemberg) mit fünf Treffern auch gleich die beste Werferin der Gastgeberinnen. Das sind gut Nachrichten für das Team um die Trainer Anja Itterheim, Jürgen Krause und Thomas Rost. Weniger gut ist dagegen die Tatsache, dass die HC-Handballerinnen dennoch auch das zweite Spiel in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga verloren haben. Nach der 25:28-Niederlage am vorvergangenen Sonntag gegen die Gäste der TSG Haßloch (Meister der Regionalliga Südwest) unterlagen sie nun, erneut in der heimischen Sporthalle, vor rund 150 Zuschauern dem Verbund aus Göppingen mit 26:30 (11:12). „Wir sind vorn nicht ins Laufen gekommen, der Ball ist nicht gelaufen“, sagte Anja Itterheim.