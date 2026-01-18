Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zwei Welten prallen aufeinander
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das erste Spiel im neuen Jahr gegen das völlig überforderte Liga-Schlusslicht TSV Rintheim mit 44:23 (19:12).
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen sind am Samstagabend in der heimischen Sporthalle in Schmiden gegen das Liga-Schlusslicht TSV Rintheim ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team um das Trainergespann Anja Itterheim und Jürgen Krause siegte mit 44:23 (19:12). Damit hat das HC-Ensemble seinen Platz in der Spitzengruppe der Tabelle bis auf Weiteres gefestigt.