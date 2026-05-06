Handball Landesliga: SpVgg Renningen geht im Abstiegskampf die Puste aus

Am letzten Landesliga-Spieltag haben die Handballer der SpVgg Renningen noch einen rausgehauen und Meister ASV Ottenhöfen 33:31 geschlagen. Doch diese Einschätzung relativiert sich beim genaueren Blick. Eigentlich war der Erfolg für das Team von Trainer Jakob Ulrich so viel Wert wie ein falscher Fuffziger. Die Renninger waren bereits vor dem Saisonfinale abgestiegen, der ASV längst Meister. „Unsere Saison ist hinten raus sehr unglücklich gelaufen“, sagt SpVgg-Spieler Tim Wagner, „da haben uns einfach die nötige Abgezocktheit und Erfahrung gefehlt.“