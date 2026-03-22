„Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch
Handball-Oberliga Frauen„Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch
22.03.2026 - 09:23 Uhr
In dieser Form kann wohl niemand die Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg auf dem Weg zum Oberliga-Titel aufhalten. Auch der HSG Böblingen/Sindelfingen gelang das beim 25:33 nicht.
Kevin Schuon
22.03.2026 - 09:23 Uhr
Die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg haben mit dem 33:25-Sieg bei der HSG Böblingen/Sindelfingen einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel gemacht. Wenn alles glatt läuft, könnten bereits nächsten Sonntag die Korken knallen.