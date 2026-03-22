Handball-Oberliga Frauen: „Den Weg auch bis zu Ende gegangen“ – Kuties ziehen bei den BöSis voll durch

Die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg haben mit dem 33:25-Sieg bei der HSG Böblingen/Sindelfingen einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel gemacht. Wenn alles glatt läuft, könnten bereits nächsten Sonntag die Korken knallen.

Zunächst einmal aber ließen sich die Kuties jetzt von ihren rund 50 mitgereisten Fans in der vollbesetzen Murkenbachhalle feiern. „Es ist für uns ganz wichtig, dass wir in Etappen denken“, wiederholte ihr Trainer Heiko Fleisch gebetsmühlenartig. Die erste davon hatte sein Team soeben erfolgreich gemeistert. „Dabei war es ganz wichtig, dass wir den Weg auch bis zu Ende gegangen sind.“ In der Tat zogen seine Schützlinge an diesem Abend bis zur letzten Sekunde durch – selbst als die Gegnerinnen längst geschlagen waren und k.o. wirkten.

SG H2Ku Herrenberg zieht der HSG Böblingen/Sindelfingen davon

„Eine verdiente Niederlage“, musste deshalb deren Coach Mischa Herok anerkennen. Vor allem im zweiten Abschnitt hatte seine Truppe dem Gegner zu wenig entgegenzusetzen. „In der ersten Hälfte waren wir aber gut unterwegs“, analysierte er. Bis zum 9:10 durch Julia Stauder, die auf Linksaußen einen starken Auftritt hinlegte, ging es hin und her. Dann zogen die Gäste mit einem 4:0-Lauf kurzzeitig die Zügel an, ehe Kira Stoll und Stauder noch einmal zum 11:14-Halbzeitstand verkürzten.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die BöSis mit einer Parade von Keeperin Leni Hagenlocher sowie einem weiteren Treffer von Stauder einen guten Start. Doch dann kippte die Partie. Sie rannten sich immer häufiger in der Abwehr fest. „Wir wollten sie in die Mitte lenken“, erläuterte Fleisch seinen gelungenen Plan. Im Zentrum prallten die Angriffe regelmäßig am starken Mittelblock mit Stefanie Schoeneberg und Katrin Schröder ab.

Bei der HSG Böblingen/Sindelfingen legte Linksaußen Julia Stauder (li.) einen starken Auftritt hin. Foto: Marco Iker

Kuties brillieren defensiv, Plan der BöSis geht nicht auf

„Unser Plan, sie auseinanderzuziehen, ist nicht aufgegangen“, musste dagegen Herok eingestehen. „Dazu haben wir zu viele Bälle hergeschenkt.“ SG-Torhüterin Alexandra Harm lief zur Hochform auf, viele weitere Würfe wurden zudem von Schröder oder Schoeneberg geblockt.

Während die Hausherrinnen also für jeden Abschluss hart ackern mussten, kamen ihre Rivalinnen nach Balleroberungen zu schnellen Treffern. Laureen Kappus und zweimal Saskia Schmidt stellten auf 13:18. Herok reagierte früh mit der Auszeit. Danach zeigte sich dennoch, dass der 5-Tore-Rückstand anders als bei der knappen Niederlage in der Hinrunde wohl nicht aufzuholen sein würde. Im Gegenteil: Mit einem 6:0-Zwischenspurt zum 19:30 war der Drops endgültig gelutscht. Herok redete seinen Spielerinnen beim folgenden Time-out ins Gewissen, dass es nicht sein könne, sich derart abschlachten zu lassen.

BöSis rappeln sich auf, aber am klaren Sieg der Kuties ändert das nichts

Anschließend rappelten sie sich zwar nochmal auf, aber am deutlichen Ausgang änderte das freilich nichts mehr. „Ich bin wirklich sehr zufrieden“, nickte Fleisch. „Wir haben das in der Abwehr gewonnen. Man hat gesehen, mit wie viel Leidenschaft wir in die Zweikämpfe gegangen sind.“ Es ist kaum denkbar, dass sich der Gäuklub in dieser Form auf dem Weg zur Meisterschaft noch einholen lassen. Auch für Herok nicht: „Die haben einen erfahrenen Kader und sind am konstantesten von allen“, lobte er. Dennoch hat er die Saison noch nicht abgehakt. „Wir schauen, was auf den beiden Plätzen dahinter noch passiert.“

HSG Böblingen/Sindelfingen: Hagenlocher, Kilper; Bohner, Golasch, S. Hille (4), Mayer, Terbeck, J. Zeller, Münch (1), Stoll (3), P. Hille (1), Stauder (5), Hilf (1), L. Zeller, Schandl (5), Matziol (5/davon 4 Siebenmeter).

SG H2Ku Herrenberg: Harm, Göhlich, Istrati; Schoeneberg (7/3), Schäberle (1), Kappus (2), Stäudle (5), Kußmaul (3), Schmidt (8), Seidel, Schweizer (1), Venth (3), Brand (3), Schröder, Lide.