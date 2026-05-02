Handball Oberliga Frauen: Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Die Handball-Frauen des SV Kornwestheim stehen vor einer echten Herkulesaufgabe zum Saisonabschluss: Am Samstagabend treten sie zum Finale beim ungeschlagenen Meister der Oberliga Staffel 1, der TG 88 Pforzheim, an. Anpfiff ist um 17:30 Uhr in der Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium.

Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein. Mit makellosen 46:0 Punkten führen die Gastgeberinnen souverän die Tabelle an. Keine Niederlage, dafür zahlreiche deutliche Siege – unter anderem ein 41:17 gegen die SG Muggensturm, ein 34:13 gegen den TV Flein oder zuletzt ein 43:24 gegen TuS Helmlingen. Auch das Hinspiel gegen Kornwestheim ging mit 31:22 klar an Pforzheim.„Die sind einfach eine Liga besser“, sagt SVK-Trainer Hans Jungwirth. Für ihn steht fest, dass der Gegner zurecht ohne Verlustpunkte dasteht. Gleichzeitig sieht er darin eine Chance: „Der Druck liegt nicht bei uns. Wenn wir sie ärgern können, wäre das schön.“

Mit Platz drei haben die SVK-Frauen Erwartungen mehr als erfüllt

Sein Team soll das letzte Saisonspiel vor allem genießen. Denn hinter den Kornwestheimerinnen liegt eine bewegte Spielzeit. Immer wieder musste die Mannschaft längere Phasen mit verletzungsbedingten Ausfällen verkraften: Tanja Bahmann, Kaya Knoll und Lenya Heibel fielen lange Zeit aus, zudem verließ Bengisu Duman nach wenigen Spielen frühzeitig das Team. Umso bemerkenswerter ist der aktuelle Tabellenstand. Mit Platz drei hat der SV Kornwestheim die Erwartungen erfüllt. „Das hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben“, sagt Jungwirth. Dennoch schwingt auch ein Hauch Wehmut mit: „Ich frage mich schon, was mit vollem Kader möglich gewesen wäre.“

Trotzdem überwiegt die Zufriedenheit. „Das ist vollkommen okay so. Das passt“, stellt der Coach klar. Für die kommende Saison hofft er vor allem auf mehr personelle Konstanz – und vielleicht den nächsten Schritt nach vorne. Doch zunächst gilt der Fokus dem Saisonabschluss: ein entspanntes Spiel beim übermächtigen Tabellenführer, in dem die Kornwestheimerinnen vielleicht für eine Überraschung sorgen können.