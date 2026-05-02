Handball Oberliga Frauen Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?
Die Oberliga Handballerinnen des SV Kornwestheim stehen vor schwerem Saisonabschluss beim ungeschlagenen Tabellenführer TG 88 Pforzheim.
Die Oberliga Handballerinnen des SV Kornwestheim stehen vor schwerem Saisonabschluss beim ungeschlagenen Tabellenführer TG 88 Pforzheim.
Die Handball-Frauen des SV Kornwestheim stehen vor einer echten Herkulesaufgabe zum Saisonabschluss: Am Samstagabend treten sie zum Finale beim ungeschlagenen Meister der Oberliga Staffel 1, der TG 88 Pforzheim, an. Anpfiff ist um 17:30 Uhr in der Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium.