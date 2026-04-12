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  6. Mit Sieg Chance auf den dritten Platz wahren

Handball Oberliga Frauen Mit Sieg Chance auf den dritten Platz wahren

Handball Oberliga Frauen: Mit Sieg Chance auf den dritten Platz wahren
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Kaya Knoll wird den Lurchis im Heimspiel fehlen. Foto: Peter Mann / Archiv

Dem Frauenteam des SV Kornwestheim fehlen vor Spiel gegen den TuS Ottenheim wichtige Akteurinnen.Lurchis

Für die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim steht am Sonntagnachmittag (14 Uhr) ein richtungsweisendes Heimspiel an, wenn in der Sporthalle Ost der TuS Ottenheim gastiert. „Wir werden unser Bestes geben, aber der TuS ist schon ein starker Gegner“, sagt SVK-Trainer Hans Jungwirth. Die Gäste rangieren mit 28:12 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz – direkt vor den Kornwestheimerinnen, die mit 26:14 Zählern dicht dahinter liegen. Vier Spieltage vor Saisonende kommt dem Duell eine besondere Bedeutung zu. Mit einem Sieg könnten die Kornwestheimerinnen Rang drei wieder in greifbare Nähe rücken lassen, während eine Niederlage den Abstand vergrößern würde. „Es wäre schön, wenn wir uns diese Chance mit einem Sieg offenhalten könnten“, betont Jungwirth. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, zeigte das Hinspiel: In Ottenheim mussten sich die Kornwestheimerinnen mit 35:38 geschlagen geben. „Sie haben drei sehr wurfstarke Rückraumspielerinnen und auch starke Kreisläuferinnen – sie sind wirklich sehr präsent“, unterstreicht der SVK-Coach.

 

Angespannte Personalsituation bei den Lurchis

Genau darauf hat sich sein Team gut vorbereitet. Vor allem das Kreisspiel der Gegnerinnen soll besser unterbunden werden. Sorgen bereitet die sehr angespannte Personalsituation: Kaya Knoll war bereits die vergangenen Spiele angeschlagen und ist erneut erkrankt, Lenya Heibel fällt wohl mit einer Oberschenkelverletzung aus. „Aktuell haben wir wieder eine richtig blöde Situation“, erklärt Jungwirth. Die Belastung für die verbliebenen Spielerinnen sei damit sehr hoch, die Kräfte ließen zum Saisonende aber zunehmend nach. „Man merkt, wie viel Energie das zieht und dass langsam die Luft raus ist“, so Jungwirth.

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