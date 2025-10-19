Handball Oberliga Frauen Ridder und Baric führen Wildcats zum ersten Erfolg
Mit 32:20 holen die Wildcats den ersten Saisonsieg in der Handball-Oberliga. Trainer Frank Gehrmann freut sich und hebt einige Spielerinnen besonders hervor.
Frank Gehrmann war sichtlich zufrieden. „Das war schon sehr nah an dem, was ich mir vorstelle. Das ist der Handball, den wir spielen wollen“, sagte der Wildcats-Trainer nach dem 32:20-Sieg über die SG BBM Bietigheim, seinem ersten als Chef der Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen.