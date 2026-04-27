Handball Oberliga Frauen: Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim haben am Sonntagabend bei der SG Heddesheim einen deutlichen 31:21 (13:12)-Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenletzten konnte die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth zwar nicht von Beginn an voll überzeugen, zeigte sich jedoch kämpferisch und vor allem in der zweiten Halbzeit souverän.

„Das war ein sehr positiver Auftritt“, sagte Jungwirth zufrieden nach dem Spiel. Zu Beginn präsentierten sich die Gastgeberinnen stark und hoch motiviert. Mit viel Energie stellte der Tabellenletzte die Kornwestheimerinnen zunächst vor Probleme. Neben dem selbstbewussten Auftreten der Heddesheimerinnen fehlte es bei den SVK-Frauen vor allem an der nötigen letzten Konsequenz. In der Abwehr ebenso wie im Abschluss. Zu viele Chancen im Angriff blieben ungenutzt. Das eigene Spiel kam nicht richtig in Fahrt. Die erste Viertelstunde verlief daher recht ausgeglichen, beim Stand von 6:6 spiegelte sich dies auch auf der Anzeigetafel wider.

Starke Leistung der beiden Torfrauen

Dann aber fanden die Kornwestheimerinnen immer besser in die Begegnung. Zwar lief noch nicht alles rund, doch erste Akzente konnten gesetzt werden. Mit einer knappen 13:12-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte benötigten die Blauen ebenfalls eine kurze Anlaufphase. Nach einem 13:14-Rückstand setzte die Jungwirth-Sieben aber ab der 37. Minute zu einem 5:0-Lauf an und erspielte sich bis zur 42. Minute eine 18:14-Führung. Auch eine Auszeit der Gastgeberinnen konnte den Lauf nicht stoppen. Kornwestheim agierte nun deutlich sicherer, gestaltete das Tempospiel konsequenter und nutzte seine Chancen effektiver. Zudem stand die Abwehr stabil, während die Torhüterinnen Klara Schneider und Gianna Piampiano mit Paraden überzeugten.

SV stehen nur acht Feldspielerinnen zur Verfügung

Zu Beginn der Schlussphase führte die Jungwirth-Sieben bereits mit 24:16. Auch die finalen Minuten gingen an die Kornwestheimerinnen, die am Ende mit einer rundum gelungenen Leistung einen souveränen 31:21-Auswärtssieg einfuhren.

„Die zweite Halbzeit haben wir deutlich besser gestaltet“, zog Jungwirth Bilanz. „Das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht.“ Besonders auch weil Kornwestheim nur mit acht Feldspielerinnen antrat. „Dafür hat das super funktioniert“, so der Coach. Mit diesem Erfolg sicherten sich die Kornwestheimerinnen vor dem letzten Spieltag gleichzeitig wieder den dritten Platz in der Tabelle.