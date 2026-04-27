Handball Oberliga Frauen Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern
Den Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim gelingt auch mit einem Rumpfteam ein klarer Triumph bei der SG Heddesheim.
Den Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim gelingt auch mit einem Rumpfteam ein klarer Triumph bei der SG Heddesheim.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim haben am Sonntagabend bei der SG Heddesheim einen deutlichen 31:21 (13:12)-Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenletzten konnte die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth zwar nicht von Beginn an voll überzeugen, zeigte sich jedoch kämpferisch und vor allem in der zweiten Halbzeit souverän.