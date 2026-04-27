 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern

Handball Oberliga Frauen Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern

Handball Oberliga Frauen: Wie die Lurchis den dritten Platz zurück erobern
1
SCK-Coach Hans Jungwirth sah einen starken Auftritt seiner Frauen. Foto: Baumann

Den Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim gelingt auch mit einem Rumpfteam ein klarer Triumph bei der SG Heddesheim.

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim haben am Sonntagabend bei der SG Heddesheim einen deutlichen 31:21 (13:12)-Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenletzten konnte die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth zwar nicht von Beginn an voll überzeugen, zeigte sich jedoch kämpferisch und vor allem in der zweiten Halbzeit souverän.

 

„Das war ein sehr positiver Auftritt“, sagte Jungwirth zufrieden nach dem Spiel. Zu Beginn präsentierten sich die Gastgeberinnen stark und hoch motiviert. Mit viel Energie stellte der Tabellenletzte die Kornwestheimerinnen zunächst vor Probleme. Neben dem selbstbewussten Auftreten der Heddesheimerinnen fehlte es bei den SVK-Frauen vor allem an der nötigen letzten Konsequenz. In der Abwehr ebenso wie im Abschluss. Zu viele Chancen im Angriff blieben ungenutzt. Das eigene Spiel kam nicht richtig in Fahrt. Die erste Viertelstunde verlief daher recht ausgeglichen, beim Stand von 6:6 spiegelte sich dies auch auf der Anzeigetafel wider.

Starke Leistung der beiden Torfrauen

Dann aber fanden die Kornwestheimerinnen immer besser in die Begegnung. Zwar lief noch nicht alles rund, doch erste Akzente konnten gesetzt werden. Mit einer knappen 13:12-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte benötigten die Blauen ebenfalls eine kurze Anlaufphase. Nach einem 13:14-Rückstand setzte die Jungwirth-Sieben aber ab der 37. Minute zu einem 5:0-Lauf an und erspielte sich bis zur 42. Minute eine 18:14-Führung. Auch eine Auszeit der Gastgeberinnen konnte den Lauf nicht stoppen. Kornwestheim agierte nun deutlich sicherer, gestaltete das Tempospiel konsequenter und nutzte seine Chancen effektiver. Zudem stand die Abwehr stabil, während die Torhüterinnen Klara Schneider und Gianna Piampiano mit Paraden überzeugten.

SV stehen nur acht Feldspielerinnen zur Verfügung

Zu Beginn der Schlussphase führte die Jungwirth-Sieben bereits mit 24:16. Auch die finalen Minuten gingen an die Kornwestheimerinnen, die am Ende mit einer rundum gelungenen Leistung einen souveränen 31:21-Auswärtssieg einfuhren.

„Die zweite Halbzeit haben wir deutlich besser gestaltet“, zog Jungwirth Bilanz. „Das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht.“ Besonders auch weil Kornwestheim nur mit acht Feldspielerinnen antrat. „Dafür hat das super funktioniert“, so der Coach. Mit diesem Erfolg sicherten sich die Kornwestheimerinnen vor dem letzten Spieltag gleichzeitig wieder den dritten Platz in der Tabelle.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Torfrau Melanie Lüders trifft nach Parade für ihr Team

Handball Verbandsliga Frauen Habo-Torfrau Melanie Lüders trifft nach Parade für ihr Team

Die Habo-Frauen holen Punkt beim direkten Tabellennachbarn HC Oppenweiler/Backnang.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: SVK-Coach: „Wir haben einen toten Gegner wieder aufgebaut“

Bezirksliga Enz/Murr SVK-Coach: „Wir haben einen toten Gegner wieder aufgebaut“

Spielertrainer Tobias Oesterwinter hadert nach dem 1:3 des SV Kornwestheim gegen Merklingen mit der Chancenverwertung.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Franco Palettas Doppelpack macht Marbach glücklich

Bezirksliga Enz/Murr Franco Palettas Doppelpack macht Marbach glücklich

Nach einer schwächeren ersten Hälfte legt Fußball-Bezirksligist FC Marbach nach der Pause nach und schlägt NK Croatia Bietigheim mit 3:1.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/ Murr: Endlich auf Nichtabstiegsplatz: SV Pattonville setzt seinen Flow fort

Bezirksliga Enz/ Murr Endlich auf Nichtabstiegsplatz: SV Pattonville setzt seinen Flow fort

Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlägt im Bezirksliga-Duell den FV Löchgau II mit 3:1 und ist seit fünf Spielen unbesiegt.
Von Elke Rutschmann
Handball Verbandsliga: Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

Handball Verbandsliga Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

Wie so oft in dieser Saison reichen bei Absteiger Team Neckar auch im Derby die Kräfte nicht für 60 Minuten.
Von Melanie Bürkle
Landesliga Württemberg Staffel 1: Schwache 15 Minuten kosten den GSV Pleidelsheim die Punkte

Landesliga Württemberg Staffel 1 Schwache 15 Minuten kosten den GSV Pleidelsheim die Punkte

Nach drei schnellen Gegentoren unterliegt der Fußball-Landesligist mit 1:4 gegen den SV Leonberg/Eltingen
Von Simon david
Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Dem SGV Freiberg entgleitet mal wieder ein entscheidendes Spiel

Regionalliga Südwest SGV Freiberg Dem SGV Freiberg entgleitet mal wieder ein entscheidendes Spiel

Der Aufstiegstraum des SGV Freiberg zerbricht endgültig mit der vierten Niederlage in Serie beim 1:2 gegen Mainz 05 II. Der Verein wird vieles hinterfragen – auch den Trainer.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Der Kapitän genießt die Abschiedstour

Bezirksliga Enz/Murr Der Kapitän genießt die Abschiedstour

Philipp Bez beendet im Sommer seine Karriere beim FC Marbach. Neben dem Klassenverbleib will er mit seinem Team noch ein positives Torverhältnis hinbekommen.
Von Elke Rutschmann
Bei HBW Balingen-Weilstetten 2: Nach dem Titel-Coup – Bleibt die Spannung beim Meister SV Kornwestheim hoch?

Bei HBW Balingen-Weilstetten 2 Nach dem Titel-Coup – Bleibt die Spannung beim Meister SV Kornwestheim hoch?

Der SV Kornwestheim tritt nach seinem Titel-Coup nun bei der HBW Balingen-Weilstetten 2 an. Fällt die Spannung beim designierten Drittliga-Meister ab?
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Frauen des SV Kornwestheim wollen in Heddesheim Platz drei sichern

Handball-Oberliga Frauen des SV Kornwestheim wollen in Heddesheim Platz drei sichern

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim wollen im vorletzten Auswärtsspiel der Saison noch einmal punkten. Das Schlusslicht hat eine unangenehme Verteidigung.
Von Melanie Bürkle
 
 