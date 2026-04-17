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  6. Herausfordernder Abschied: SV Kornwestheim empfängt Leonberg/Eltingen

Handball-Oberliga Herausfordernder Abschied: SV Kornwestheim empfängt Leonberg/Eltingen

Handball-Oberliga: Herausfordernder Abschied: SV Kornwestheim empfängt Leonberg/Eltingen
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Rieke Braun kehrt in den Kader des SV Kornwestheim zurück. Foto: Peter Mann

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim wollen sich mit einem Heimsieg gegen den SV Leonberg/Eltingen von den eigenen Fans verabschieden.

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim empfangen am frühen Samstagabend (Spielbeginn 17:30 Uhr) den SV Leonberg/Eltingen zum letzten Heimspiel der Saison in der Sporthalle Ost. Für das Team von Trainer Hans Jungwirth ist es bei noch drei ausstehenden Begegnungen ein besonderer Abend. „Wir möchten uns da ordentlich verabschieden“, betont der Coach.

 

Erst vor rund neun Wochen standen sich beide Teams gegenüber. Damals konnten sich die Kornwestheimerinnen auswärts mit 25:22 durchsetzen, zeigten dabei jedoch keine Glanzleistung. Vor allem zu Beginn der Partie tat sich das Team schwer, fand defensiv nicht die nötige Stabilität und ließ im Angriff zu viele Chancen ungenutzt.

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Im weiteren Spielverlauf steigerte sich die Jungwirth-Sieben, agierte in der Abwehr konsequenter und ließ kaum noch einfache Tore zu. Trotz einer knappen 12:11-Führung zur Pause blieb die Begegnung bis zum Schluss hart umkämpft. Erst in den entscheidenden Minuten bewiesen die Kornwestheimerinnen Nervenstärke. „Es war schon eine zähe Angelegenheit“, erinnerte sich Jungwirth.

Ein ähnlicher Spielverlauf soll diesmal möglichst vermieden werden. Die Ausgangslage verspricht dennoch Spannung: Kornwestheim belegt mit 28:14 Punkten den dritten Tabellenplatz, Leonberg/Eltingen folgt mit 23:21 Zählern auf Rang fünf. Und Jungwirth warnt vor der Qualität des Gegners. „Das wird keine leichte Aufgabe“, sagt er. Während Leonberg/Eltingen in den vergangenen sechs Spielen eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen vorweist, konnten die Kornwestheimerinnen aus ihren letzten sieben Partien fünf Siege verbuchen.

Als mögliche Herausforderung sieht Jungwirth vor allem die oftmals eher offensive agierende Abwehr der Gäste sowie deren schnelles Umschaltspiel. „Das kann sehr herausfordernd für uns werden“, erklärt der Trainer. Dennoch ist das Ziel klar formuliert: Mit einem Sieg wollen sich die SVK-Frauen von ihrem Heimpublikum verabschieden. Personell sieht es vielversprechend aus. Marina Tinti wird wieder zur Verfügung stehen, auch Rieke Braun kehrt ins Team zurück. Zudem besteht Hoffnung auf einen Einsatz von Lenya Heibel.

„Ich hoffe, damit sind wir ganz gut aufgestellt“, sagt Jungwirth und blickt optimistisch auf die letzte Heimbegegnung seiner Mannschaft. Die Fans sind eingeladen vor der Heimspielbegegnung der Drittliga-Männer auch die Frauen anzufeuern.

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