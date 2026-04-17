Handball-Oberliga Herausfordernder Abschied: SV Kornwestheim empfängt Leonberg/Eltingen
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim wollen sich mit einem Heimsieg gegen den SV Leonberg/Eltingen von den eigenen Fans verabschieden.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim wollen sich mit einem Heimsieg gegen den SV Leonberg/Eltingen von den eigenen Fans verabschieden.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim empfangen am frühen Samstagabend (Spielbeginn 17:30 Uhr) den SV Leonberg/Eltingen zum letzten Heimspiel der Saison in der Sporthalle Ost. Für das Team von Trainer Hans Jungwirth ist es bei noch drei ausstehenden Begegnungen ein besonderer Abend. „Wir möchten uns da ordentlich verabschieden“, betont der Coach.