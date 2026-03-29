Handball Oberliga In der Schlussphase der SG Schozach-Bottwartal überschlagen sich die Ereignisse
Die Oberliga-Männer trennen sich nach einer äußerst spannenden Schlussphase mit 32:32 von der HSG Langenau/Elchingen.
Die Oberliga-Männer trennen sich nach einer äußerst spannenden Schlussphase mit 32:32 von der HSG Langenau/Elchingen.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal haben sich am Samstagabend im Heimspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen die Punkte geteilt. Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen und intensiven Duell zeigte sich Trainer Timo Stauch insgesamt zufrieden: „Unter den Umständen können wir mal wieder zufrieden sein.“