Handball Oberliga: In der Schlussphase der SG Schozach-Bottwartal überschlagen sich die Ereignisse

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal haben sich am Samstagabend im Heimspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen die Punkte geteilt. Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen und intensiven Duell zeigte sich Trainer Timo Stauch insgesamt zufrieden: „Unter den Umständen können wir mal wieder zufrieden sein.“

Mit „den Umständen“ sprach der Coach vor allem die angespannte Torhütersituation an. Im Abschlusstraining hatte sich Maximilian Ernst verletzt, auch Thomas Fink fiel weiterhin aus. Kurzfristig sprang David Kori ein, zudem stellte sich Jan Oßmann zwischen die Pfosten, der nach einem Kreuzbandriss langsam zurückkommt. Vorweg: beide Keeper machten ihre Sache gut.

Die Beilsteiner starteten stark in der Abwehr, hatten jedoch zunächst Probleme im Angriff. Maximilian Schulze erzielte erst in der 5. Minute per Schlagwurf den 1:1-Ausgleich. Auch das 2:2 fiel erst im Nachwurf. Insgesamt fehlte es in der Offensive zunächst ein wenig an der Durchschlagskraft, zudem leistete sich die SG zu viele technische Fehler. Die Gäste wirkten abgeklärter. Es entwickelte sich eine intensive und körperbetonte Partie. Nach gut 15 Minuten lagen die Beilsteiner knapp 6:7 zurück.

Der Gegner holt immer wieder auf

Doch die Hausherren wurden immer strukturierter und klarer in ihren Aktionen. Über ein 10:10 und 13:13 blieb das Spiel ausgeglichen. Drei Minuten vor der Pause bot sich erstmals die Chance zur Führung – Schulze nutzte sie und machte das 15:14 klar. Kurz darauf stand es 16:14, ehe Oßmann den letzten Angriff der Gäste parierte und Schulze mit dem wichtigen 17:14 den Schlusspunkt vor der Pause setzte.

Nach dem Wiederanpfiff gelang zunächst das 18:14, doch die Gäste verkürzten schnell auf 16:18. Immer wieder waren es nun Paraden von Oßmann, die Konterchancen einleiteten – etwa beim Treffer zum 21:17 nach einem weiten Abwurf. Doch die Gäste blieben dran und bestraften Fehler konsequent. So stand es in der 40. Minute nur noch 23:21 für den Gastgeber.

Die Partie wurde zunehmend emotional. Beim Stand von 24:23 mussten die Männer aus dem Bottwartal eine doppelte Unterzahl überstehen – der Ausgleich zum 24:24 fiel prompt. Stauch nahm die Auszeit. Torhüter Kori verhinderte anschließend die Führung der Gäste. Die SG kämpfte leidenschaftlich, eroberte verlorene Bälle zurück und ging durch einen Siebenmeter von Schulze mit 25:24 in Führung.

Siebenmeter besiegelt das Endergebnis

In der Crunch-Time überschlugen sich die Ereignisse. Die Stauch-Sieben setzte sich auf 27:24 ab, doch die Gäste kamen erneut zurück und glichen zum 29:29 aus. Einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen prägten die letzten Minuten zusätzlich. Beim Stand von 30:30 spielte die SG in Unterzahl, ging dennoch mit 31:30 in Führung, musste jedoch den erneuten Ausgleich hinnehmen. 35 Sekunden vor Schluss: Die SG traf zum 32:31, doch auch die Gäste verwandelten ihren letzten Angriff per Siebenmeter zum 32:32-Endstand.

Am Ende stand in einem sehr ausgeglichenen Spiel eine leistungsgerechte Punkteteilung. „Wir haben es insgesamt gut gemacht und einen Punkt geholt“, resümierte Stauch zufrieden und lobte insbesondere die starke Deckung. „Es war ein gutes Spiel und nach den Niederlagen auch wichtig.“