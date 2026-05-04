Handball Oberliga Männer 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem Tabellendritten Saase3 Leutershausen 2 im letzten Heimspiel mit 26:33.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem Tabellendritten Saase3 Leutershausen 2 im letzten Heimspiel mit 26:33.
Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal haben am Sonntagabend ihr letztes Heimspiel der Saison mit einem stark dezimierten Kader verloren. Gegen Saase3 Leutershausen 2 unterlag das Team mit 26:33 (12:21). Wille und Kampfgeist waren zwar vorhanden, reichten jedoch nicht aus, um die Niederlage abzuwenden.