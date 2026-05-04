Handball Oberliga Männer: 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal haben am Sonntagabend ihr letztes Heimspiel der Saison mit einem stark dezimierten Kader verloren. Gegen Saase3 Leutershausen 2 unterlag das Team mit 26:33 (12:21). Wille und Kampfgeist waren zwar vorhanden, reichten jedoch nicht aus, um die Niederlage abzuwenden.

Von Beginn an traten die Gäste aus Leutershausen hoch motiviert auf. Hintergrund: Bei einer gleichzeitigen Niederlage des direkten Konkurrenten TSV Wolfschlugen hätte sich Leutershausen mit einem Sieg noch die Chance auf die Aufstiegsrelegation sichern können. Entsprechend druckvoll starteten die Gäste in die Partie. So lagen die Hausherren nach zehn Minuten mit 5:9 zurück. Zu häufig unterliefen der SGSB technische Fehler, zudem fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. Über Zwischenstände von 10:16 (21. Minute) bauten die Gäste ihre Führung bis zur Pause auf 12:21 aus.

SG Schozach-Bottwartal beendet Saison auf Rang acht

In der zweiten Hälfte keimte kurzzeitig Hoffnung auf. Ab etwa der 40. Minute kämpfte sich das Team von Trainer Timo Stauch etwas heran und verkürzte in der 43. Minute auf 18:24. Doch trotz großem Einsatz war an diesem Abend nicht mehr möglich. Das weiterhin fehlerbehaftete Spiel machte es den Gastgebern schwer, den Rückstand zu verkürzen. Über ein 24:32 in der 55. Minute steuerte die Partie schließlich auf den 26:33-Endstand zu. Damit beendet die SG Schozach-Bottwartal die Saison auf dem achten Tabellenplatz in der bis zum Schluss eng umkämpften Oberliga Staffel 2. Trainer Timo Stauch zog trotz der schwierigen Umstände ein einigermaßen versöhnliches Fazit: „Alles gut. Jetzt brauchen wir erst einmal Pause.“ Maximilian Schulze wurde als Torschützenkönig der Staffel ausgezeichnet, der 188 Mal erfolgreich war – darunter 35 Siebenmeter. Zudem verabschiedete der Verein Rouven Lehmann (Wechsel zu Männer 2), Martin Kienzle (bleibt dem Team als Co-Trainer erhalten) und Thomas Fink (Karriereende). Ende Juni startet das Team in die Vorbereitung auf die neue Saison.