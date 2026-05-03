Handball Oberliga Männer Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss
Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten gegen Leutershausen 2 im letzten Heimspiel an. Der Gegner hat noch die Chance auf Rang zwei.
Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten gegen Leutershausen 2 im letzten Heimspiel an. Der Gegner hat noch die Chance auf Rang zwei.
Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal bestreiten am Sonntag um 17 Uhr ihr letztes Heimspiel der Saison. In der Beilsteiner Langhanshalle ist die zweite Mannschaft von Saase3 Leutershausen zu Gast. Für das Team von Trainer Timo Stauch geht es dabei nicht nur um Punkte, sondern auch um einen gelungenen Abschluss vor eigenem Publikum.