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  6. Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Handball Oberliga Männer Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Handball Oberliga Männer: Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss
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Das Team von Coach Timo Stauch (links) hat noch einmal „richtig Bock.“ Foto: Andreas Essig

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten gegen Leutershausen 2 im letzten Heimspiel an. Der Gegner hat noch die Chance auf Rang zwei.

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal bestreiten am Sonntag um 17 Uhr ihr letztes Heimspiel der Saison. In der Beilsteiner Langhanshalle ist die zweite Mannschaft von Saase3 Leutershausen zu Gast. Für das Team von Trainer Timo Stauch geht es dabei nicht nur um Punkte, sondern auch um einen gelungenen Abschluss vor eigenem Publikum.

 

Die Gäste aus Leutershausen belegen aktuell den dritten Tabellenplatz. Nach ihrer Partie am Freitagabend gegen Söflingen könnte es für sie am Sonntag sogar noch um Rang zwei gehen. Entsprechend motiviert dürfte die Zweitvertretung anreisen und mit viel Kampfgeist in Beilstein auflaufen. Bei der SG Schozach-Bottwartal hingegen macht sich das Saisonende auch personell bemerkbar. Zahlreiche Ausfälle sorgen dafür, dass „ein wenig die Luft raus ist“, wie Trainer Stauch einräumt. Dennoch will sich sein Team keinesfalls kampflos in die Sommerpause verabschieden. „Wir wollen das Spiel überwiegend positiv gestalten“, betont der Coach. Die Einstellung stimme: „Alle, die noch können, haben auch noch einmal richtig Bock.“

Endgültige Platzierung ist noch offen

Allerdings bleibt abzuwarten, welche Spieler dem Trainer tatsächlich zur Verfügung stehen. Wie schon zuletzt könnten erneut Akteure aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Unabhängig davon ist Stauch überzeugt, dass jeder Einzelne sich zum Saisonabschluss noch einmal von seiner besten Seite präsentieren will. In der engen Tabelle ist die endgültige Platzierung der SGSB-Mannschaft noch offen und wird sich erst am Sonntag definitiv entscheiden. Klar ist jedoch das gemeinsame Ziel: Mit erhobenem Haupt will sich die Mannschaft von ihren Fans verabschieden und die Saison würdig in der Langhanshalle ausklingen lassen.

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