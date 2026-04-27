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  6. Nur 7 Tore in einer Halbzeit: 15 Minuten „ordentlicher Handball“ reichen nicht

Handball Oberliga Männer Nur 7 Tore in einer Halbzeit: 15 Minuten „ordentlicher Handball“ reichen nicht

Handball Oberliga Männer: Nur 7 Tore in einer Halbzeit: 15 Minuten „ordentlicher Handball“ reichen nicht
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SGSB-Coach Timo Stauch war hin und hergerissen zwischen Lob und Tadel. Foto: Baumann/Archiv/

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen im letzten Auswärtsspiel beim TSV Amicitia Viernheim mit 23:31.

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal haben beim direkten Verfolger TSV Amicitia Viernheim am Sonntagabend eine deutliche 23:31 (7:13) - Niederlage hinnehmen müssen. Die Beilsteiner konnten dabei weder in der Abwehr noch im Angriff an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und leisteten sich insgesamt zu viele schwerwiegende Fehler. „Dementsprechend ging der Sieg absolut verdient nach Viernheim“, resümierte Trainer Timo Stauch nach der Partie enttäuscht.

 

Von Beginn an lief es bei der SG nicht rund. Immer wieder unterliefen dem Team technische Fehler und Fehlwürfe, die sich im Verlauf der Begegnung auf rund 40 Fehlerpunkte summierten. Besonders in der ersten Halbzeit blieben zu viele klare Chancen ungenutzt, während Ballverluste von den Gastgebern konsequent in Kontertore umgewandelt wurden.

Nur sieben Treffer vor der Pause sind für Coach „ein Skandal“

Bis zur 8. Minute hielt Schozach-Bottwartal beim Stand von 3:3 noch mit, doch ein 5:0-Lauf brachte Viernheim früh auf die Siegerstraße. Über ein 6:10 (20. Minute) wuchs der Rückstand bis zur Pause auf 7:13 an. „Nur sieben Tore zu machen, ist ein Skandal“, kritisierte Stauch und fügte hinzu: „Dass wir so viele freie Würfe nicht treffen, ebenso.“

Trotz der schwachen ersten Hälfte blieb das SGSB-Team aber im Spiel, da auch Viernheim nicht fehlerfrei agierte. Direkt nach Wiederanpfiff bauten die Gastgeber ihren Vorsprung allerdings zunächst auf acht Tore aus. In der Folge kämpfte sich die Stauch-Sieben noch einmal auf 17:23 (50.) heran und zeigte in dieser Phase ihr Potenzial. „Da haben wir etwa 15 Minuten ordentlichen Handball gespielt“, so Stauch. Doch der erneute Einbruch der Beilsteiner in der Schlussphase ließ alle Hoffnungen schwinden. Viernheim nutzte die sich bietenden Chancen konsequent und brachte den Vorsprung souverän ins Ziel. Am Ende stand eine klare 23:31-Niederlage für die SG Schozach-Bottwartal, die vor allem auf die hohe Fehlerquote im eigenen Spiel zurückzuführen war.

Niederlage war keine Sache der Einstellung

An der Einstellung mangelte es nicht: „Die Jungs haben sich zu keinem Zeitpunkt hängen lassen oder aufgegeben“, lobte auch Stauch. Nun gilt es die Partie schnell abzuhaken und den Blick auf das Saisonfinale am kommenden Sonntag zu Hause zu richten. Mit der Niederlage rutschten die Beilsteiner auf Rang sechs ab. „Jetzt ist es, wie es ist. Wir können es leider nicht ändern. Abhaken und auf das letzte Spiel schauen“, so der Trainer – was gegen den Tabellendritten Saase3 Leutershausen Handball 2 allerdings auch keine leichte Nummer werden wird.

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