Handball Oberliga Männer Nur 7 Tore in einer Halbzeit: 15 Minuten „ordentlicher Handball“ reichen nicht
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen im letzten Auswärtsspiel beim TSV Amicitia Viernheim mit 23:31.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen im letzten Auswärtsspiel beim TSV Amicitia Viernheim mit 23:31.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal haben beim direkten Verfolger TSV Amicitia Viernheim am Sonntagabend eine deutliche 23:31 (7:13) - Niederlage hinnehmen müssen. Die Beilsteiner konnten dabei weder in der Abwehr noch im Angriff an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und leisteten sich insgesamt zu viele schwerwiegende Fehler. „Dementsprechend ging der Sieg absolut verdient nach Viernheim“, resümierte Trainer Timo Stauch nach der Partie enttäuscht.