Handball – Oberliga Mutmachende Derbyniederlage
Die Handballerinnen des TSV Denkendorf bezwingen im Oberliga-Derby erwartungsgemäß den TSV Köngen mit 33:25, haben dabei aber deutlich mehr Mühe als erwartet.
Das obligatorische „Derbysieger, Derbysieger-Tänzchen“ durfte nach dem 33:25 (16:13)- Sieg der Handballerinnen des TSV Denkendorf gegen den TSV Köngen in der Oberliga natürlich nicht fehlen. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis schlussendlich ausdrückte, war das Spiel längst nicht.